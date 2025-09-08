Mosca gela Trump: "Nessuna sanzione ci fermerà". Il tycoon deluso vuole parlare con Putin: "Trovare un accordo"

«Nessuna sanzione potrà costringere la Federazione Russa a cambiare la sua posizione». Il Cremlino fa sfoggio di sicurezza e rispedisce al mittente le minacce Usa di «far crollare» l’economia russa, derubricando le misure promesse da Donald Trump come irrilevanti: «Il numero senza precedenti di sanzioni introdotte contro il nostro Paese in quasi quattro anni non ha avuto alcun effetto», è la lettura del portavoce Dmitri Peskov.

Ma stavolta Bruxelles e Washington sembrano intenzionate a fare squadra per dare una spallata a uno dei pilastri del Pil russo: il petrolio e il gas. «Non sono contento di quello che sta accadendo in Ucraina», ha infatti ribadito il tycoon all’indomani dell’attacco senza precedenti sulla capitale ucraina Kiev, dove un missile Iskander ha colpito la sede del governo. Tuttavia, Trump si è detto fiducioso che un accordo «si troverà: dobbiamo farlo».

E nei prossimi giorni "parlerò con Putin», ha annunciato. Secondo Peskov, il presidente americano cade nel gioco di Ucraina ed Europa che «stanno facendo tutto il possibile per attirare Washington nella loro orbita e imporre sanzioni» contro la Russia, che finora si sono «rivelate assolutamente inutili per esercitare pressione su Mosca». Se da una parte è vero che le misure non abbiano finora posto un freno sostanziale alla campagna militare di Vladimir Putin per soggiogare l’Ucraina, dall’altra il ministro russo dello Sviluppo Economico, Maxim Reshetnikov, ha delineato a giugno un quadro poco roseo per la Russia «sull'orlo di una transizione verso la recessione».