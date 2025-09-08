Nuova Zelanda, finisce nel sangue la lunga fuga di padre e 3 figli

Oggi Phillips è stato ucciso dopo aver sparato a un agente che era intervenuto per un furto con scasso . L’agente, colpito a una spalla e alla testa, è stato trasportato in elicottero in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. Le immagini mostrano Phillips in mezzo alla strada, con a poca distanza un fucile. Sui veicoli della polizia si possono vedere diversi fori di proiettile. Uno dei figli di Phillips era con lui durante la sparatoria ed è stato arrestato. Gli altri due fratelli sono stati trovati intorno alle 16,30 locali dopo un’intera giornata di ricerche nella boscaglia. Tutti e tre i bambini, che si ritiene abbiano 9, 10 e 12 anni, sono illesi. Rogers ha affermato che sono stati trovati dopo che una cinquantina di agenti di polizia è stata coinvolta nelle ricerche.

E’ finita nel sangue la lunga fuga di un uomo neozelandese che per 4 anni ha portato con sè i tre figli sottratti all’ex compagna dopo una lite. Tom Phillips è stato ucciso in una sparatoria con la polizia nella regione collinare di Waikato, nell’Isola del Nord. Il caso di Phillips ha appassionato per anni il Paese: la famiglia è sfuggita alla cattura nonostante diversi avvistamenti, tra cui le telecamere di sorveglianza che apparentemente mostravano Phillips e un bambino mentre irrompevano in un negozio il mese scorso.

Le autorità temevano da tempo che il caso Phillips si concludesse con una sparatoria. La polizia ritiene che l’uomo abbia avuto diverse persone che lo hanno aiutato a sfuggire alla cattura, fornendogli cibo e alloggio. Hanno ricevuto segnalazioni sporadiche sulla salute dei bambini e hanno deciso di non avviare una ricerca approfondita della famiglia per non minacciare la loro sicurezza. Nelle ultime settimane, hanno ritenuto che la rete di supporto potesse essersi sgretolata, portando l’uomo a furti con scasso sempre più sfacciati. «Se andavi a Marokopa, metà della città sembrava sostenerlo e metà della città pensava che fosse un criminale», ha detto un agente «Ma più recentemente il suo sostegno sembrava esaurirsi».

Da quando è fuggito nel 2021, la polizia ha sospettato Phillips di aver commesso diversi reati e lo ha accusato di rapina aggravata, ferimento aggravato e possesso illegale di arma da fuoco. La madre dei tre bambini si è detta sollevata che il calvario sia finito. «Ci sono mancati moltissimo ogni giorno, per quasi quattro anni, e non vediamo l’ora di accoglierli a casa con amore e cura», ha dichiarato all’emittente nazionale RNZ, «Allo stesso tempo, siamo rattristati per come è andata a finire». La donna ha chiesto che la privacy della famiglia sia rispettata nella speranza che i bambini si reintegrino in un «ambiente stabile e amorevole» dopo «un lungo e difficile viaggio».