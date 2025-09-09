Allarme Flotilla: “Un drone ha colpito la Family boat a Tunisi”. A bordo anche Greta Thunberg VIDEO

Un’esplosione seguita da fiamme ha danneggiato nella notte la Family boat, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla ancorata a Sidi Bou Said, in Tunisia. Stando a quanto riporta Repubblica, a bordo dell'imbarcazione battente bandiera portoghese viaggiavano anche attivisti noti come Greta Thunberg, Yasemin Acar e Thiago Avila.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

Secondo la ricostruzione diffusa dagli organizzatori, un drone militare avrebbe colpito la barca provocando un incendio che ha distrutto parte del ponte e della stiva, rendendo impossibile la navigazione a breve termine. Le immagini diffuse dagli stessi attivisti mostrano il momento dell’esplosione e sono state accompagnate da accuse di “attacco contro civili in territorio tunisino”.

Ferma condanna

Dal movimento che promuove la Flottilla arriva la condanna di quanto accaduto e la conferma dell’intenzione di proseguire la missione diretta a Gaza, nonostante i gravi danni all’imbarcazione e la necessità di trovare soluzioni alternative per l’equipaggio.

La versione della Guardia Nazionale

La versione ufficiale fornita dalla Guardia nazionale tunisina è però differente: per le autorità l’incendio sarebbe partito dai giubbotti di salvataggio e “non è stato rilevato alcun drone” nella zona. È stata comunque aperta un’indagine per chiarire l’accaduto.