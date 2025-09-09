Global Flotilla dopo l'esplosione sulla Family Boat: “Occhi su Gaza, non ci fermiamo”. Bonelli: “Le autorità tunisine mentono”

«La nostra missione umanitaria non si fermerà e non sarà influenzata da alcuna minaccia. La Tunisia è un paese sovrano e rifiutiamo qualsiasi assalto al suo territorio. I nostri occhi sono puntati a Gaza». Lo ha detto l'attivista Thiago Avila a proposito di quello che ha denunciato come un attacco ad una nave della Flotilla per Gaza, rilanciato sui canali ufficiale della Global Sumud Flotilla, parlando davanti ad una folla di sostenitori radunatasi al porto turistico di Sidi Bou Said da dove domani partirà il convoglio navale per tentare di rompere l’assedio a Gaza, così come dichiarato dagli organizzatori.

Le parole di Bonelli

«Questo video smentisce in maniera inequivocabile la versione delle autorità tunisine, secondo le quali l’incendio sarebbe divampato tra i giubbotti salvagente. La verità è che la nave Handala, parte della Global Sumud Flotilla, è stata colpita da un razzo che ha poi causato le fiamme a bordo. Siamo di fronte a un atto gravissimo contro una missione umanitaria che ha l’unico scopo di rompere l’assedio e portare aiuti alla popolazione di Gaza, sottoposta da quasi due anni a un massacro e a una pulizia etnica inaccettabile». Così su X Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Avs, rilanciando il video condiviso da Global Sumud Flotilla.