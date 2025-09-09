Israele accetta la proposta di accordo del presidente Trump: rilascio di ostaggi e deposizione delle armi

Israele ha annunciato questa mattina ufficialmente di accettare la proposta di accordo avanzata dal presidente Trump. «Israele desidera porre fine alla guerra a Gaza sulla base della proposta del presidente Trump e in conformità ai principi stabiliti dal gabinetto di sicurezza», ha dichiarato il ministro degli Esteri Gideon Sàar. «Israele è pronto ad accettare un accordo completo che ponga fine alla guerra e che includa il rilascio degli ostaggi e la deposizione delle armi da parte di Hamas».