Perché i leader di Hamas si trovano in Qatar

Negli ultimi anni il Qatar è diventato un crocevia imprescindibile per comprendere la vicenda palestinese e, in particolare, l’evoluzione di Hamas. Il piccolo emirato del Golfo ha saputo costruirsi un ruolo da protagonista in Medio Oriente, muovendosi su più piani: finanziatore dell’organizzazione islamista, mediatore nei negoziati con Israele e al tempo stesso alleato strategico degli Stati Uniti, che mantengono a Doha una delle basi più importanti della regione. Il punto di svolta è datato 23 ottobre 2012. Quel giorno l’allora emiro Hamad bin Khalifa al-Thani compì una visita ufficiale nella Striscia di Gaza, primo capo di Stato al mondo a farlo. Un gesto altamente simbolico, che segnò il definitivo schieramento di Doha con Hamas a scapito dell’Olp di Abu Mazen. La mossa avvenne in un momento delicato: Hamas stava prendendo le distanze dai Fratelli musulmani, suo riferimento originario, e si avvicinava sempre di più all’Iran. La visita dell’emiro sancì una nuova stagione di rapporti politici e finanziari. Hamas trovò a Doha non solo un rifugio sicuro per i propri leader, ma anche una fonte stabile di risorse economiche in grado di tenere in piedi l’amministrazione di Gaza.

Doha ha messo a disposizione centinaia di milioni di dollari per pagare i salari dei funzionari pubblici legati a Hamas e per fornire energia elettrica alla Striscia con un supervisionato dai servizi segreti israeliani ed egiziani. Una scelta sorprendente, ma tollerata da Gerusalemme per contenere l’instabilità e scongiurare un’escalation militare. L'ospitalità concessa ai leader di Hamas ha dato al Qatar un duplice vantaggio. Da un lato, l’emirato si è accreditato come mediatore indispensabile: la sua capitale ospita periodicamente negoziati sul cessate il fuoco o sul rilascio degli ostaggi israeliani. Dall’altro, Doha rafforza così la propria proiezione geopolitica, mantenendo rapporti aperti sia con l’Iran e la Turchia - sponsor di Hamas - sia con gli Stati Uniti e, indirettamente, con Israele. Per Hamas, risiedere a Doha significava fino a oggi avere una base sicura lontano dai bombardamenti israeliani, ma al centro dei tavoli diplomatici che contano. Per il Qatar, invece, significa restare un attore chiave in Medio Oriente, capace di giocare più partite contemporaneamente e di presentarsi come interlocutore irrinunciabile per tutti.