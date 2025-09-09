Raid israeliano su Hamas a Doha nel pieno dei negoziati Usa per la tregua: a Gerusalemme esplode l’ira delle famiglie degli ostaggi

Ancora non è chiaro l’esito della missione: alcuni media hanno riportato l’uccisione di almeno quattro dirigenti, tra cui Meshaal e al-Hayya, mentre un’alta fonte di Hamas ha sostenuto che la delegazione è sopravvissuta. Secondo alcune fonti palestinesi, ci sono stati due morti - Himam al-Hayya, il figlio di Khalil, e Jihad Labad, capo del suo staff - ma nessuno dei dirigenti.

Secondo i media, all’incontro c'era l’intera dirigenza tra cui Khaled Mashaal, alla guida di Hamas all’estero, Khalil al-Hayya che risponde per Gaza, Zaher Jabarin, comandante del gruppo in Cisgiordania e collegamento con l’Iran, Muhammad Ismail Darwish, a capo del Consiglio della Shura, Husam Badran e Musa Abu Marzouk. Alcune fonti parlano in realtà di attacchi, con 8-12 esplosioni, ad almeno due abitazioni.

Attacco senza precedenti di Israele: poche ore dopo l’annuncio dell’ok di Tel Aviv alla proposta Usa per un cessate il fuoco a Gaza, caccia e droni dell’aeronautica hanno preso di mira una villetta a Doha, nel quartiere di Al-Qatara, dove la leadership di Hamas era riunita per discutere del piano di Washington.

In una dichiarazione congiunta con il ministro della Difesa Israel Katz, Netanyahu ha sottolineato che la decisione di attaccare è stata presa ieri dopo l’attentato a Gerusalemme Est costato la vita a sei israeliani e messa in atto oggi «alla luce di un’opportunità operativa e in consultazione con tutti i responsabili della sicurezza e con il loro pieno appoggio».

Conferma anche dal premier Benjamin Netanyahu che in una nota ha voluto implicitamente smentire la notizia del via libera ricevuto dal presidente Usa, Donald Trump: è stata «un’operazione del tutto indipendente. Israele l’ha avviata, Israele l’ha condotta e Israele se ne assume la piena responsabilità», ha sottolineato. Dalla Casa Bianca però, un funzionario sotto anonimato ha confermato che erano stati «informati in anticipo».

Diversamente da altri raid simili all’estero, come quello in cui venne ucciso Ismail Haniyeh a Teheran nel luglio 2024, stavolta l’operazione - ribattezzata 'Vertice di Fuocò - è stata immediatamente rivendicata dalle forze armate israeliane. Nel mirino, hanno dichiarato, la leadership di Hamas «direttamente responsabile del brutale massacro del 7 ottobre e che ha orchestrato e gestito la guerra contro Israele».

Il raid, condotto in pieno giorno nel centro di Doha, ha fatto infuriare il Qatar, sostenitore di Hamas ma anche Paese mediatore che da quasi due anni partecipa attivamente ai negoziati indiretti tra Israele e il gruppo islamista.

Il ministero degli Esteri qatarino ha «condannato fermamente il vile attacco israeliano», definendola una «palese violazione di tutte le leggi e le norme internazionali». Doha «non tollererà questo comportamento sconsiderato di Israele e la continua violazione della sicurezza regionale, nè alcun atto che prenda di mira la sua sicurezza e sovranità».

Parole di condanna sono arrivate anche da Egitto (mediatore con Doha e Stati Uniti), Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Iran e Autorità nazionale palestinese, così come dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Anche il Papa è intervenuto, definendo «veramente gravi» le notizie provenienti da Doha.

In Israele, intanto, i ministri dell’estrema destra Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich hanno esultato, lodando «una decisione storica» e avvertendo che «i terroristi non hanno e non avranno immunità in nessuna parte del mondo». Apprezzamento nei confronti dell’Idf e dello Shin Bet per «l'operazione straordinaria contro il nemico» è stato espresso anche dall’opposizione, a cominciare da Yair Lapid e Benny Gantz.

Ben altro tono è arrivato dai familiari degli ostaggi che temono per la sorte dei loro cari. L’attacco potrebbe avere tragiche conseguenze, ha sottolineato su X Einav Zangauker, madre dell’ostaggio Matan, accusando Netanyahu di fare di tutto per «sabotare» un accordo per liberare i rapiti. Anche Yael Adar, madre di Tamir Adar, il cui corpo è ancora nella Striscia, ha sottolineato il tempismo del raid: «La sera prima un accordo era sul tavolo» e poi «ancora una volta l’assassinio di alti funzionari di Hamas con cui dovremmo negoziare per il rilascio dei nostri cari».