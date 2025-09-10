Almeno 9 morti e più di 100 feriti nell'attacco israeliano su Sanaa

Almeno nove persone sono state uccise e più di 100 feriti negli attacchi israeliani contro la capitale yemenita Sanaa e la provincia di Jawf. E’ quanto hanno fatto sapere gli Houthi in una nota. «Il bilancio preliminare delle vittime ha raggiunto i nove martiri e i 118 feriti, mentre la protezione civile, le ambulanze e le squadre di soccorso stanno ancora cercando i dispersi» ha scritto su X il portavoce del ministero della Salute degli Houthi Anees Alasbahi.

In aggiornamento