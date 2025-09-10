Cremlino, droni in Polonia? Tema non di nostra competenza. Ue e Nato ci accusano ogni giorno di provocazioni

Il Cremlino non ha commentato le accuse della Polonia, che afferma di aver abbattuto droni nel proprio spazio aereo durante un attacco russo sull'Ucraina. «Non vorremmo commentare la questione in alcun modo. Non è di nostra competenza. È una prerogativa del ministero della Difesa russo" ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo la Tass.

«I vertici dell’Ue e della Nato accusano quotidianamente la Russia di provocazioni. Il più delle volte, senza nemmeno provare a presentare argomentazioni». Lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, riferendosi alle accuse della Polonia, che afferma di aver abbattuto droni nel proprio spazio aereo durante un attacco russo sull'Ucraina. Lo riporta la Tass.