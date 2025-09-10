Droni abbattuti in Polonia, Von der Leyen: "L'Europa è al fianco della Polonia"

"L'Europa è al fianco della Polonia". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un passaggio dello Stato dell'Unione alla Plenaria dell'Eurocamera. Alle sue parole è seguito un lungo applauso dell'Aula di Strasburgo, per la maggior parte in piedi in segno di vicinanza a Varsavia dopo la penetrazione di questa notte di droni russi.
Costa, attacco droni russi in Polonia è minaccia a sicurezza Ue
"Gli eventi di ieri sera sono un duro monito che la sicurezza di uno è la sicurezza di tutti. Siamo pienamente solidali con la Polonia in seguito all'inaccettabile violazione del suo spazio aereo da parte della Russia. La continua aggressione della Russia contro l'Ucraina e le incursioni sconsiderate nello spazio aereo degli Stati membri dell'Ue rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza di tutti gli europei e alle infrastrutture critiche del nostro continente". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che ieri era in visita nel Paese nel quadro del tour nelle capitali europee. "La Polonia - aggiunge - ha ragione ad adottare le misure necessarie per difendere la propria sovranità. L'Europa sta aumentando gli investimenti nella sua difesa, perché la pace e la sicurezza in Europa non possono essere date per scontate".
Kubilius,'sviluppare muro di droni lungo il fianco orientale Ue'
"Ancora una volta la Russia mette alla prova gli stati di frontiera, l'Ue e la Nato. Dobbiamo sviluppare con urgenza un "muro di droni" lungo tutto il fianco orientale dell'Ue, attualmente il progetto di punta comune più importante". Lo scrive in un tweet il commissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius. "Lavoreremo insieme agli Stati membri, ai paesi di frontiera e all'Ucraina. La Russia verrà fermata" aggiunge.
Kallas, 'grave violazione di Mosca dello spazio aereo Ue'
"Ieri sera in Polonia abbiamo assistito alla più grave violazione dello spazio aereo europeo da parte della Russia dall'inizio della guerra, e tutto lascia supporre che si sia trattato di un atto intenzionale, non accidentale. Sono in contatto con il segretario generale della Nato Rutte e il ministro degli Esteri polacco Sikorski. L'Ue è pienamente solidale con la Polonia". Lo afferma l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas.
Svezia, inaccettabili le violazioni dello spazio aereo polacco
"Le violazioni dello spazio aereo polacco da parte della Russia questa notte sono inaccettabili. La guerra di aggressione russa contro l'Ucraina rappresenta una minaccia per la sicurezza di tutta l'Europa. La Polonia ha tutto il diritto di difendere il proprio spazio aereo. Diamo il nostro pieno sostegno alla Polonia, in quanto alleato della Nato e membro dell'Ue. Svezia e Polonia sono unite nel sostenere l'Ucraina". Lo scrive in un tweet il primo ministro svedese Ulf Kristersson.
Baltici, droni in Polonia dimostrano che nessuno è al sicuro
"Le ripetute, sconsiderate violazioni dello spazio aereo della Nato da parte della Russia rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza delle persone e delle infrastrutture critiche. La difesa aerea lungo la frontiera della Nato deve essere rafforzata senza indugio. L'Alleanza deve rispondere dimostrando le proprie capacità, non solo con preoccupazioni". Lo ha scritto stamane sul suo profilo X il ministro delgi Esteri lituano, Kestutis Budrys, commentando la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. "La situazione è chiara: finché a Putin sarà permesso di continuare a combattere la sua guerra sanguinosa contro l'Ucraina, nessun paese, nemmeno all'interno della Nato, potrà essere al sicuro", ha aggiunto Budrys. Forte anche la condanna arrivata dal ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, che ha ribadito come l'accaduto rappresenti la logica conseguenza dell'impunità di cui il presidente russo, Vladimir Putin, continua a godere. "Gli attacchi notturni con droni e missili contro l'Ucraina e le ripetute violazioni dello spazio aereo polacco sono un ulteriore, chiaro monito che la Russia non rappresenta una minaccia solo per l'Ucraina ma per tutta l'Europa e la Nato. È arrivato il momento di rispondere con determinazione e aumentare con decisione la pressione su Mosca per porre fine alla sua campagna di terrore", ha scritto Tsahkna sul suo profilo X.
Zelensky, 8 droni verso Polonia, pericoloso precedente
"Mosca mette sempre alla prova i limiti del possibile e, se non incontra una forte reazione, passa a un nuovo livello di escalation. Oggi c'è stato un altro passo di escalation: gli shahed' russo-iraniani hanno operato nello spazio aereo della Polonia, nello spazio aereo della Nato. Non un solo 'shahed', che si potrebbe definire casuale, ma almeno 8 droni d'attacco diretti verso la Polonia. Un precedente estremamente pericoloso per l'Europa. Se ci saranno ulteriori passi dipenderà completamente dalla coordinazione e dalla forza delle azioni di risposta. I russi devono sentire le conseguenze".Così Voldymyr Zelensky su Telegram.
Kiev,'risposta forte a Mosca o missili ancora più lontano'
Kiev ha affermato che Vladimir Putin continua a "mettere alla prova l'Occidente" e continuerà a farlo finché non riceverà "una risposta forte", dopo che la Polonia ha denunciato un "atto di aggressione" nel proprio spazio aereo durante un attacco notturno russo contro l'Ucraina. "Putin continua a intensificare, espandere la sua guerra e mettere alla prova l'Occidente", ha affermato su X il capo della diplomazia ucraina, Andriï Sybiga. Secondo lui, "una risposta debole oggi non farà altro che provocare ulteriormente la Russia, e i missili e i droni russi voleranno ancora più lontano in Europa".
