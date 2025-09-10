Droni abbattuti in Polonia, Von der Leyen: "L'Europa è al fianco della Polonia"

"Le ripetute, sconsiderate violazioni dello spazio aereo della Nato da parte della Russia rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza delle persone e delle infrastrutture critiche. La difesa aerea lungo la frontiera della Nato deve essere rafforzata senza indugio. L'Alleanza deve rispondere dimostrando le proprie capacità, non solo con preoccupazioni". Lo ha scritto stamane sul suo profilo X il ministro delgi Esteri lituano, Kestutis Budrys, commentando la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. "La situazione è chiara: finché a Putin sarà permesso di continuare a combattere la sua guerra sanguinosa contro l'Ucraina, nessun paese, nemmeno all'interno della Nato, potrà essere al sicuro", ha aggiunto Budrys. Forte anche la condanna arrivata dal ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, che ha ribadito come l'accaduto rappresenti la logica conseguenza dell'impunità di cui il presidente russo, Vladimir Putin, continua a godere. "Gli attacchi notturni con droni e missili contro l'Ucraina e le ripetute violazioni dello spazio aereo polacco sono un ulteriore, chiaro monito che la Russia non rappresenta una minaccia solo per l'Ucraina ma per tutta l'Europa e la Nato. È arrivato il momento di rispondere con determinazione e aumentare con decisione la pressione su Mosca per porre fine alla sua campagna di terrore", ha scritto Tsahkna sul suo profilo X.