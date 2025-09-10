Droni "cinesi" Gerbera di nuovo in territorio Nato: i resti dei velivoli russi rinvenuti in Polonia

Secondo l’intelligence ucraina, il vero sviluppatore del Gerbera è la società cinese Skywalker Technology. Inizialmente i servizi segreti di Kiev ritenevano che la produzione venisse effettuata direttamente dai russi, ma informazioni più recenti hanno evidenziato che Mosca si occupa esclusivamente di finalizzare il prodotto per l’uso operativo - che avviene in una fabbrica nella Repubblica russa del Tatarstan - mentre i cinesi si occupano dell’assemblaggio.

Originariamente usato come esca per distrarre e sopraffare la difesa aerea ucraina a causa della sua somiglianza visiva con il più letale Shahed-136 - molto simile, ma con apertura alare leggermente più piccola di quella iraniana - nella notte tra il 9 e il 10 settembre è stato utilizzato anche per la ricognizione e gli attacchi.

I media ucraini stanno iniziando a mostrare le prime foto dei resti dei droni russi rinvenuti sul territorio polacco nelle prime ore di questa mattina . Da quanto emerge dalle immagini si tratta di droni "Gerbera" , una versione più economica e semplificata dello Shahed-136 iraniano. Progettato da Mosca per missioni kamikaze, ricognizione e trasmissione di segnali per estendere il raggio operativo di altri droni, questo veicolo senza pilota è stato utilizzato per la prima volta dall’esercito russo nel luglio del 2024.

Tali droni dispongono anche della cosiddetta modalità sciame, che consente loro di agire in coordinamento con altri droni, aumentando la loro efficacia in condizioni di combattimento.

Non è la prima volta che i Gerbera vengono rinvenuti all’interno del territorio europeo e dei Paesi Nato. Lo scorso 10 luglio un velivolo senza pilota è entrato in Lituania tramite lo spazio aereo dalla Bielorussia. Inizialmente si pensava che si trattasse di un drone Shahed, ma in seguito è stato identificato come una Gerbera, schiantatosi vicino al posto di blocco di frontiera di Sumskas, a circa un chilometro dal confine tra Bielorussia e Lituania. In quell'occasione, il primo ministro lituano Gintautas Paluckas e il presidente del parlamento Saulius Skvernelis sono stati portati in un rifugio per precauzione. Azione che si è ripetuta due settimane dopo: sia il 28 luglio che il primo agosto, in entrambi i casi precipitato in Lituania e sempre proveniente dalla Bielorussia.

Questa volta i droni russi sono stati abbattuti dai caccia F-16 polacchi, in collaborazione con la Nato. Nell’operazione sono intervenuti anche i caccia F-35 dell’aeronautica militare olandese e un aereo da ricognizione italiano.