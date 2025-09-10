Droni russi sulla Polonia: "Rischio di guerra mondiale". Mosca: "Non c'entriamo"

Una notte ad alta tensione e senza precedenti in Polonia dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Uno sciame di droni russi ha violato lo spazio aereo di Varsavia, in quello che molti tra i leader occidentali ritengono un attacco «deliberato» da parte della Russia - e non un errore come sporadicamente avvenuto in passato -, cominciato martedì sera e terminato all’alba del giorno dopo. «Non siamo mai stati così vicini a un conflitto dalla Seconda guerra mondiale», ha tuonato il premier polacco Donald Tusk, annunciando di aver chiesto l’attivazione dell’art. 4 della Nato, un meccanismo di consultazione tra i Paesi membri in caso di minaccia a una delle parti. Il primo ministro ha quindi sentito nel pomeriggio il segretario generale Mark Rutte e diversi alleati, tra cui il francese Emmanuel Macron, il britannico Keir Starmer e la premier italiana Giorgia Meloni. La condanna dei partner per «la violazione inaccettabile» è stata unanime, e la reazione dell’Alleanza pronta: a sostegno della difesa polacca e dei suoi F-16, la Nato ha fatto alzare in volo anche gli F-35 olandesi, un aereo italiano di sorveglianza Awacs e messo in stato di «massima allerta» i sistemi Patriot tedeschi che hanno rivelato i droni russi senza tuttavia dover intervenire per abbatterli.

«Difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato», ha avvertito Rutte, inviando un "messaggio chiaro» a Vladimir Putin: «Ferma la guerra in Ucraina, ferma l’escalation bellica che sta colpendo civili innocenti, e sappiate che siamo pronti». Dal canto suo, il Cremlino ha respinto le accuse al mittente: «Ci attribuiscono provocazioni ogni giorno». Il ministero della Difesa russo ha smentito di aver preso di mira obiettivi in territorio polacco e accusato a sua volta Varsavia di voler «aumentare l’escalation». E ha affermato che i droni in questione non superano i 700 km di volo, lasciando intendere che siano invece partiti dalla vicina Ucraina. «Ci sono state 19 violazioni» dello spazio aereo, ha riferito nell’immediato Tusk e che almeno 3 droni erano stati abbattuti. Con il passare delle ore e l’ausilio di 12 mila agenti, il ministero dell’Interno di Varsavia ha reso noto di aver trovato i rottami di 15 droni soprattutto nel voivodato di Lublino, nell’est della Polonia. Una casa e un’auto sono rimasti danneggiati, ma non si registrano vittime o feriti. L’aeroporto di Varsavia è rimasto inattivo per gran parte della notte, e nelle prossime ore verranno chiusi i confini con la Bielorussia in concomitanza con l’avvio delle grandi operazioni militari congiunte con la Russia, denominate Zapad-2025. Il numero di droni e delle violazioni dello spazio aereo fa tuttavia ritenere a Varsavia che l’attacco sia stato voluto.