Il "bad boy" Ellison spodesta Musk, è lui il più ricco: il cofondatore di Oracle sul podio grazie ai prodotti per l'IA

Elon Musk ha perso la corona. Con un patrimonio netto di "soli" 385 miliardi di dollari il patron di Tesla, SpaceX e X non è più l’uomo più ricco del mondo. Sul podio è salito il cofondatore di Oracle, l’81enne Larry Ellison, la cui fortuna è balzata a 393 miliardi di dollari dalla sera alla mattina. L’aumento record di 101 miliardi in neanche 24 ore è dovuto alla straordinaria performance delle azioni della società in Borsa che martedì e mercoledì sono volate nella stratosfera, oltre il 40% a Wall Street, grazie ai prodotti per l'intelligenza artificiale.

Martedì sera, dopo la chiusura dei mercati, l’amministratore delegato di Oracle Safra Catz ha annunciato, infatti, la firma di quattro contratti multimiliardari in questo trimestre e prevede di chiuderne molti altri nei prossimi mesi. Tra i più consistenti, quello siglato a luglio per fornire alla società di ChatGPT, OpenAI, 4,5 gigawatt di elettricità per alimentare il suo software di intelligenza artificiale. Il danno e pure la beffa per Musk che non solo cofondò OpenAi nel 2015 ma ha anche tentato di acquistarla, senza successo, a febbraio, e da anni è in pessimi rapporti con l'attuale numero uno Sam Altman.