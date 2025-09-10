La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo. "E' stato un atto di aggressione senza precedenti"

"Sono terminate le operazioni aeree polacche e alleate relative alle violazioni dello spazio aereo polacco. Sono in corso le ricerche e l'individuazione dei possibili luoghi di schianto degli oggetti identificati come droni che hanno violato lo spazio aereo polacco". Lo comunica su X il Comando operativo delle Forze armate polacche. "I sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar terrestri attivati- specifica - sono tornati alle normali attività operative". "L'Esercito polacco - conclude - monitora costantemente la situazione nel territorio dell'Ucraina e rimane costantemente pronto a garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco".
Il premier polacco Donald Tusk, "presente sulla scena delle operazioni", ha incontrato i ministri responsabili della sicurezza dello Stato dopo l'abbattimento da parte delle forze armate polacche dei dieci droni russi che stanotte hanno violato lo spazio aereo del Paese. "Una violazione senza precedenti", "un atto di aggressione che ha creato minaccia per i cittadini" a seguito del quale il premier ha convocato una riunione d'urgenza del Consiglio dei Ministri per le 8. Lo comunica sui social il portavoce del governo polacco, Adam Szłapka.
L'incursione nello spazio aereo polacco è avvenuta durante l'attacco notturno dei droni russi contro l'Ucraina. Lo afferma l'Aeronautica Militare ucraina. È stato dichiarato un allarme aereo in tutto il Paese. Esplosioni ci sono state nelle regioni di Leopoli, Kiev, Vinnytsia, Rivne, Zhytomyr, Khmelnytskyi e Frankivsk.
Intanto l’aeroporto principale di Varsavia, chiuso per precauzione, ha riaperto poco prima delle 7. Un portavoce dell’agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea ha dichiarato all’emittente televisiva TVN24 che anche gli scali di Modlin e Rzeszow hanno riaperto. L’aeroporto di Lublino rimane temporaneamente chiuso. lo riporta il Guardian.
Kiev ha affermato che Vladimir Putin continua a "mettere alla prova l'Occidente" e continuerà a farlo finché non riceverà "una risposta forte". "Putin continua a intensificare, espandere la sua guerra e mettere alla prova l'Occidente", ha affermato su X il capo della diplomazia ucraina, Andriï Sybiga. Secondo lui, "una risposta debole oggi non farà altro che provocare ulteriormente la Russia, e i missili e i droni russi voleranno ancora più lontano in Europa".
Stanotte le autorità polacche hanno temporaneamente chiuso l'aeroporto Chopin di Varsavia e hanno posto le difese aeree del Paese in stato di massima allerta, decollati aerei polacchi e Nato in risposta alla potenziale minaccia. Le autorità hanno esortato i residenti delle province di Podlachia, Masovia e Lublino a rimanere in casa.
