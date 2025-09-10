La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo. "E' stato un atto di aggressione senza precedenti"

"Sono terminate le operazioni aeree polacche e alleate relative alle violazioni dello spazio aereo polacco. Sono in corso le ricerche e l'individuazione dei possibili luoghi di schianto degli oggetti identificati come droni che hanno violato lo spazio aereo polacco". Lo comunica su X il Comando operativo delle Forze armate polacche. "I sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar terrestri attivati- specifica - sono tornati alle normali attività operative". "L'Esercito polacco - conclude - monitora costantemente la situazione nel territorio dell'Ucraina e rimane costantemente pronto a garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco".

Il premier polacco Donald Tusk, "presente sulla scena delle operazioni", ha incontrato i ministri responsabili della sicurezza dello Stato dopo l'abbattimento da parte delle forze armate polacche dei dieci droni russi che stanotte hanno violato lo spazio aereo del Paese. "Una violazione senza precedenti", "un atto di aggressione che ha creato minaccia per i cittadini" a seguito del quale il premier ha convocato una riunione d'urgenza del Consiglio dei Ministri per le 8. Lo comunica sui social il portavoce del governo polacco, Adam Szłapka.