Mattarella: "L'episodio dei droni in Polonia e l'attacco in Qatar sono gravissimi. Siamo su un crinale come nel 1914"

L’episodio di droni in Polonia è "gravissimo". «Quel che crea allarme e che ci si muove su un crinale dal quale si può scivolare in un baratro di violenza incontrallato». Quanto avviene in Ucraina viene accentuato anche dalle «dichiarazioni minacciose del Cremlino ai paesi europei che sono un elemento che induce all’allarme. Il rischio estremamente alto che si scivoli in un conflitto di dimensioni inimmaginabili e incontrollabile». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Lubiana nella prima tappa della sua visita in Slovenia. «Uguale preoccupazione» a quanto avvenuto in Polonia con i droni russi «induce quanto avvenuto in Qatar, perchè «è inaccettabile che si violi la sovranità di un

paese».

Sergio Mattarella evoca l’estate dell’irresponsabilità, quel luglio del 1914 in cui nessuno voleva forse la guerra ma alla guerra mondiale si arrivò. Citando lo sconfinamento dei droni russi in Polonia, il Capo dello Stato (oggi in visita in Slovenia) scandisce: «quello che allarma è che ci muoviamo su un crinale», per cui «anche senza volerlo si può scivolare in un baratro di violenza incontrollabile». Cita espressamente, il Capo dello Stato, il Luglio 1914, quella fase delicatissima seguita all’attentato di Sarajevo in cui le potenze si sfidavano senza, magari, arrivare alla resa dei conti. Che giunse, distruttiva, ad agosto. Ora come allora, sembra dire, vi fu una «imprudenza nei comportamenti» per cui «anche senza volerlo» si può scivolare nel peggiore degli scenari. Cita espressamente, a titolo di chiarimento, la «grande responsabilità» delle dichiarazioni del Cremlino, anche quelle di oggi, «minacciose verso i paesi europei».