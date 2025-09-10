Spari contro Charlie Kirk in un'università dello Utah, ecco chi è l'influencer amato da Trump

Charlie Kirk, il potente attivista di destra e direttore esecutivo di Turning Point Usa (Tpusa), è stato colpito mentre partecipava a un evento nello Utah. Lo riferiscono media Usa. In alcuni video che circolano sui social media, si vede Kirk che viene colpito mentre parla con gli studenti, seduto sotto una tenda nel cortile della Utah Valley University. Kirk era lì per partecipare all’American Comeback Tour, organizzato dalla sezione Tpusa della Utah Valley. Ci sono anche filmati di studenti nel campus che scappano al rumore degli spari.

Chi è Charlie Kirk, l'influencer amato da Trump

Charlie Kirk, 31 anni, di Arlington Heights, Illinois, l’attivista politico conservatore ferito nello Utah, mentre partecipava a un evento pubblico, è una star dei social, con più di sette milioni di follower su Instagram, autore e conduttore radiofonico statunitense molto amato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Kirk è noto soprattutto come fondatore e presidente di Turning Point Usa, un’organizzazione studentesca conservatrice che promuove i principi del libero mercato e del governo limitato, presente in oltre 3.500 scuole superiori e università negli Stati Uniti.

Dopo aver frequentato brevemente l’Harper College, Kirk ha abbandonato gli studi per dedicarsi all’attivismo politico a tempo pieno, guadagnando considerazione nella galassia trumpiana. Nel 2019, ha istituito Turning Point Action, braccio politico dell’organizzazione, e successivamente ha creato Turning Point Faith per mobilitare le comunità religiose su temi conservatori.

E' anche conduttore di «The Charlie Kirk Show», un programma radiofonico conservatore, dove il presidente è andato più volte come ospite, e ha una presenza significativa sui social media. E’ autore di libri come «Campus Battlefield». Complottista novax, negazionista del cambiamento climatico, antiabortista, di recente si era schierato contro la concessione dei visti per le persone provenienti dall’India. Kirk ha promosso teorie complottiste come l’idea del «marxismo culturale», criticata per i suoi contenuti antisemiti.