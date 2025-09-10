Vertice del Consiglio Nord Atlantico della Nato, si discute della reazione ai droni russi in Polonia

"Il Consiglio Nord Atlantico si riunisce questa mattina per una sessione ordinaria e discuterà della risposta della Nato ai droni che sono entrati in Polonia durante la notte". Lo fa sapere la portavoce dell'Alleanza. "Numerosi droni sono entrati nello spazio aereo polacco durante la notte e sono stati intercettati dalle difese aeree polacche e della Nato. Il segretario generale è in contatto con la leadership polacca e la Nato si sta consultando attentamente con la Polonia". Il Consiglio Atlantico, previsto questa mattina in formato ordinario come ogni mercoledì, si è riunito invece sotto l’articolo 4 su richiesta della Polonia. Lo conferma all’Ansa una fonte diplomatica alleata. L’articolo 4 del Trattato Nord Atlantico stabilisce che i Paesi membri si consulteranno reciprocamente ogniqualvolta uno di essi ritenga che «la propria integrità territoriale, indipendenza politica o sicurezza siano minacciate».