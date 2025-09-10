Vertice del Consiglio Nord Atlantico della Nato, si discute della reazione ai droni russi in Polonia

"Il Consiglio Nord Atlantico si riunisce questa mattina per una sessione ordinaria e discuterà della risposta della Nato ai droni che sono entrati in Polonia durante la notte". Lo fa sapere la portavoce dell'Alleanza. "Numerosi droni sono entrati nello spazio aereo polacco durante la notte e sono stati intercettati dalle difese aeree polacche e della Nato. Il segretario generale è in contatto con la leadership polacca e la Nato si sta consultando attentamente con la Polonia". Il Consiglio Atlantico, previsto questa mattina in formato ordinario come ogni mercoledì, si è riunito invece sotto l’articolo 4 su richiesta della Polonia. Lo conferma all’Ansa una fonte diplomatica alleata. L’articolo 4 del Trattato Nord Atlantico stabilisce che i Paesi membri si consulteranno reciprocamente ogniqualvolta uno di essi ritenga che «la propria integrità territoriale, indipendenza politica o sicurezza siano minacciate».
Che cosa prevede l'art.4 della Nato
In base al trattato nordatlantico qualsiasi membro dell’alleanza composta da 32 membri può invocare formalmente l’articolo 4 per sottoporre una questione all’attenzione del Consiglio Nord Atlantico, l’organo decisionale della Nato. L’articolo afferma: «Le Parti si consulteranno ogni qualvolta, a giudizio di una di esse, l’integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una qualsiasi delle Parti siano minacciate». Non appena si invoca l’articolo 4, la questione viene discussa e può potenzialmente portare a una qualche forma di decisione o azione congiunta da parte della Nato. Non richiede alcuna forma di intervento armato. A differenza dell’articolo 5, scrive Sky News, è stato invocato 7 volte nella storia della Nato. Più di recente, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia hanno chiesto di tenere consultazioni ai sensi dell’articolo 4 il 24 febbraio 2022 in risposta all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. L’articolo 5, è invece uno step successivo e sancisce il principio che gli Alleati intervengono in difesa se un paese della Nato è attaccato in base all’autodifesa collettiva. La norma recita che «le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutte le parti». Finora è stato invocato solo una volta finora, dopo gli attacchi dell’11 settembre alle Torri Gemelle.
Caricamento commenti
Commenta la notizia