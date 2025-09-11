Attentato a Charlie Kirk, Fbi: "Recuperato fucile a otturatore ad alta potenza"

Gli investigatori hanno recuperato un fucile a otturatore ad alta potenza vicino alla scena dell’attentato a Charlie Kirk: lo ha detto in una conferenza stampa Robert Bohls, agente speciale dell’Fbi.

Gli investigatori sono stati in grado di tracciare grazie alle telecamere i movimenti del killer di Charlie Kirk nel campus dell’università dello Utah sino a quando è salito sul tetto di un edificio da dove ha sparato. Quindi è sceso e fuggito. Lo hanno detto le autorità in una conferenza stampa, assicurando di avere dei «buoni video» sul sospetto e chiedendo la collaborazione di chiunque abbia informazioni utili.

E’ ancora in fuga l’attentatore che ha sparato e ucciso l’attivista conservatore Charlie Kirk mentre parlava in un campus. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il commissario Beau Mason del dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah. «Non siamo ancora sicuri di quanto lontano sia andato», ha aggiunto Mason, il quale ha spiegato che il sospetto si era mischiato con la folla di universitari e indossava jeans e una maglia nera.