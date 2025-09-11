Ecco chi era Charlie Kirk: quando l'attivista di destra predicava le teorie Maga all'estero

Charlie Kirk ha indirizzato gran parte della sua retorica alla scena politica statunitense, ma si è anche avventurato nelle questioni estere, partecipando occasionalmente a tournee di conferenze.
A maggio era stato visitato nel Regno Unito, dibattendo con gli studenti delle università di Oxford e Cambridge e apparendo sul canale conservatore GB News. Pochi giorni prima di essere ucciso a colpi d’arma da fuoco nello Utah, ha portato il suo messaggio al pubblico dell’Estremo Oriente durante un tour in Corea del Sud e Giappone. Lo scorso fine settimana si è rivolto a politici e attivisti conservatori in occasione di un simposio a Tokyo organizzato da Sanseito, un partito populista di destra che ha scosso l’establishment politico nelle recenti elezioni della Camera alta.
A Tokyo, Kirk aveva detto che stranieri e sostenitori dell’immigrazione di massa «si stanno infiltrando molto silenziosamente e segretamente nella vita giapponese. Vogliono cancellare, sostituire e sradicare il Giappone importando indonesiani, arabi e musulmani».
Aveva parlato a lungo del suo viaggio in un podcast pubblicato il giorno prima della sua morte, tornando su un tema familiare - criticare le donne che scelgono di non avere figli - che riecheggiava le opinioni del suo ospite in Giappone, il leader di Sanseito, Sohei Kamiya.
A Seul, si era rivolto a più di 2.000 sostenitori all’evento Build Up Korea 2025, che ha attirato prevalentemente giovani cristiani e studenti di scuole evangeliche, in rappresentanza di un movimento coreano autoproclamatosi Maga, che sostiene l’ex presidente sotto impeachment Yoon Suk Yeol e che teorizza un complotto cinese per falsare le lezioni sia in America che in Corea del Sud.
Kirk ha detto di aver «imparato molto» dal suo tour in Corea del Sud e in Giappone, ricordando quanto si fosse sentito al sicuro nelle strade pulite e ordinate di Seul, dove «non c'erano barboni e nessuno ti chiedeva soldi».
Durante la sua visita di tre giorni nel Regno Unito a maggio, si ra scontrato con gli studenti della Cambridge Union Debate Society, sostenendo che «i lockdown erano inutili», «la vita inizia al concepimento» e che il Civil Rights Act statunitense era un «errore».
Kirk aveva ribadito le stesse considerazioni a Oxford, sostenendo anche che gli immigrati stavano «importando valori insidiosi in Occidente» e che la violenza della polizia contro i neri era il risultato di un «problema di criminalità sproporzionato» nella comunità di colore.
Aveva dichiarato al quotidiano di destra GB News che il Regno Unito era un «involucro» di se stesso e aveva bisogno di «ritrovare il suo fascino». «Noi americani amiamo questo Paese e siamo davvero dispiaciuti per quello che gli sta succedendo» aveva detto, per poi descrivere il Regno Unito al suo ritorno come un «inferno totalitario del terzo mondo, triste, agghiacciante e deprimente».
Sebbene amasse fare riferimento all’Europa nei suoi programmi, l’unica altra recente visita pubblica di Kirk è stata un viaggio in Groenlandia a gennaio in compagnia di Donald Trump Jr. E’ stata occasione per sostenere che ai groenlandesi dovrebbe essere consentito di «staccarsi dai loro padroni danesi», e poi avere «l'opportunità di far parte degli Stati Uniti, non diversamente da Porto Rico o Guam» per essere «più ricchi, più ricchi... e protetti».
Kirk è stato fortemente critico nei confronti di molti Paesi: ha definito la Francia «una barzelletta», i tedeschi «un branco di piantagrane» che non riconoscono la libertà di parola, ma solo il totalitarismo come un valore. Era un convinto sostenitore delle politiche di Trump incentrate sulla Cina, appoggiando gli attacchi del presidente all’Università di Harvard ad aprile e la sanguinosa guerra commerciale con Pechino definendo gli Stati Uniti «uno stato vassallo» sottomesso al Partito Comunista Cinese. La Belt and Road Initiative, diceva, no era altro che un tentativo cinese di creare «tante piccole colonie in tutto il mondo» e gli americani avrebbero dovuto appropriarsi di Taiwan già dopo la Seconda Guerra Mondiale. In un video di maggio, Kirk coglieva l’occasione dell’escalation delle ostilità tra India e Pakistan per sostenere la sua tesi contro l’intervento militare statunitense all’estero. Descrivendo il Pakistan come un «attore molto, molto subdolo», enfatizzato la questione del rilascio di più visti agli indiani nell’ambito di un accordo commerciale tra Stati Uniti e India, accusando gli indiani di rubare posti di lavoro agli americani.
