Ecco chi era Charlie Kirk: quando l'attivista di destra predicava le teorie Maga all'estero

Charlie Kirk ha indirizzato gran parte della sua retorica alla scena politica statunitense, ma si è anche avventurato nelle questioni estere, partecipando occasionalmente a tournee di conferenze.

A maggio era stato visitato nel Regno Unito, dibattendo con gli studenti delle università di Oxford e Cambridge e apparendo sul canale conservatore GB News. Pochi giorni prima di essere ucciso a colpi d’arma da fuoco nello Utah, ha portato il suo messaggio al pubblico dell’Estremo Oriente durante un tour in Corea del Sud e Giappone. Lo scorso fine settimana si è rivolto a politici e attivisti conservatori in occasione di un simposio a Tokyo organizzato da Sanseito, un partito populista di destra che ha scosso l’establishment politico nelle recenti elezioni della Camera alta.

A Tokyo, Kirk aveva detto che stranieri e sostenitori dell’immigrazione di massa «si stanno infiltrando molto silenziosamente e segretamente nella vita giapponese. Vogliono cancellare, sostituire e sradicare il Giappone importando indonesiani, arabi e musulmani».

Aveva parlato a lungo del suo viaggio in un podcast pubblicato il giorno prima della sua morte, tornando su un tema familiare - criticare le donne che scelgono di non avere figli - che riecheggiava le opinioni del suo ospite in Giappone, il leader di Sanseito, Sohei Kamiya.

A Seul, si era rivolto a più di 2.000 sostenitori all’evento Build Up Korea 2025, che ha attirato prevalentemente giovani cristiani e studenti di scuole evangeliche, in rappresentanza di un movimento coreano autoproclamatosi Maga, che sostiene l’ex presidente sotto impeachment Yoon Suk Yeol e che teorizza un complotto cinese per falsare le lezioni sia in America che in Corea del Sud. Kirk ha detto di aver «imparato molto» dal suo tour in Corea del Sud e in Giappone, ricordando quanto si fosse sentito al sicuro nelle strade pulite e ordinate di Seul, dove «non c'erano barboni e nessuno ti chiedeva soldi».

Durante la sua visita di tre giorni nel Regno Unito a maggio, si ra scontrato con gli studenti della Cambridge Union Debate Society, sostenendo che «i lockdown erano inutili», «la vita inizia al concepimento» e che il Civil Rights Act statunitense era un «errore».