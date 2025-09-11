Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Mondo / Iran, materiale nucleare arricchito sotto le macerie degli impianti

Iran, materiale nucleare arricchito sotto le macerie degli impianti

Sono stati danneggiati durante la recente guerra con Israele

di

epa12190790 A handout satellite image made available by Maxar Technologies shows a close up view of holes and craters on a ridge at the Fordo underground uranium enrichment following US airstrikes, in Iran, 22 June 2025. The US forces struck three of Iran's key nuclear sites: Natanz, Isfahan and Fordo (Fordow), US President Trump announced on 21 June. EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT MANDATORY CREDIT: SATELLITE IMAGE 2025 MAXAR TECHNOLOGIES -- THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPEDHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato oggi che materiale nucleare arricchito è rimasto «sotto le macerie» degli impianti danneggiati durante la recente guerra con Israele. In un’intervista televisiva, Araghchi ha affermato che «tutto il nostro materiale è... sotto le macerie degli impianti bombardati», aggiungendo che l’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran stava valutando le condizioni e l'accessibilità del materiale al fine di presentare un rapporto al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale del Paese.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province