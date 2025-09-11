Iran, materiale nucleare arricchito sotto le macerie degli impianti

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato oggi che materiale nucleare arricchito è rimasto «sotto le macerie» degli impianti danneggiati durante la recente guerra con Israele. In un’intervista televisiva, Araghchi ha affermato che «tutto il nostro materiale è... sotto le macerie degli impianti bombardati», aggiungendo che l’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran stava valutando le condizioni e l'accessibilità del materiale al fine di presentare un rapporto al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale del Paese.