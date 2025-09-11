Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
l'11 settembre: un colpo al cuore dell'America e dell'Occidente. Meloni: "L'Italia non dimentica"

"L'11 settembre 2001 fu una data che non solo colpì il cuore del popolo statunitense ma dell'intero Occidente. Sono trascorsi 24 anni da quel feroce attentato terroristico e oggi come allora il mio pensiero è rivolto alle migliaia di vittime innocenti, insieme alla vicinanza che, con tutto il Governo italiano, desidero esprimere alle famiglie, nel segno della profonda amicizia che lega Italia e Stati Uniti". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
"Una memoria - aggiunge - che rafforza la nostra azione quotidiana nel combattere il fondamentalismo islamico e ogni minaccia terroristica e ci esorta a proteggere e custodire sempre quei valori di libertà e democrazia, propri della nostra Costituzione. L'Italia non dimentica".

