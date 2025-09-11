Spari in un campus nello Utah, morto l'attivista di destra Charlie Kirk. Trump: "Martire della verità e libertà". Rilasciato il presunto attentatore

In un video su Truth che lo ritrae alla scrivania dello studio Ovale, Donald Trump ha reso solennemente omaggio al giovane attivista di destra Charlie Kirk ucciso in Utah, definendolo un "patriota", un "martire della verità e della libertà", una persona "che ha combattuto per la democrazia, la giustizia e il popolo americano".
Nel video per rendere omaggio a Charlie Kirk, Donald Trump accusa la retorica della "sinistra radicale" che "per anni ha paragonato meravigliosi americani come Charlie ai nazi e ai peggiori criminali e assassini di massa del mondo". "Questo genere di retorica è direttamente responsabile per il terrorismo che stiamo vedendo nel nostro Paese ora e deve cessare ora", afferma, assicurando che la sua amministrazione combatterà in tutti i modi la violenza politica.
Il killer di Charlie Kirk potrebbe aver sparato "dal tetto di un edificio" distante quasi duecento metri: lo ha detto Jeff Long, il capo della polizia dell'Università dello Utah dove è stato colpito mortalmente al collo l'attivista di destra. Una dinamica che ricorda l'attentato in Pennsylvania a Donald Trump. Il presunto assassino di Charlie Kirk, è stato riferito dalle autorità in conferenza stampa, era "vestito con abiti completamente scuri" e ha sparato "un unico colpo". Resta la confusione sullo stato delle indagini dell'attentato: "il soggetto in custodia è stato rilasciato dopo un interrogatorio da parte delle forze dell'ordine. Le nostre indagini proseguono e continueremo a diffondere informazioni nell'interesse della trasparenza", ha scritto il capo dell'Fbi Kash Patel su X, dopo che aveva annunciato l'arresto del presunto responsabile.
La vicenda
E' l'ennesimo atto di una violenza politica esplosa con l'irruzione di Trump in politica e culminata in una serie di attentati recenti che hanno coinvolto esponenti democratici e repubblicani, da Mike Pompeo al marito dell'ex speaker Nancy Pelosi, dal governatore della Pennsylvania Josh Shapiro allo stesso tycoon, sopravvissuto alle pallottole durante un comizio nello stesso stato.
I video pubblicati online, girati con i cellulari, mostrano persone che scappano dall'evento dopo che si era sentito uno sparo. In un filmato si vede la testa di Kirk che si muove di scatto mentre il sangue gli cola dal collo. Stava tenendo un discorso seduto sotto una tenda con lo slogan "The American Comeback" stampato sopra. La portavoce dell'università ha riferito che l'attivista è stato colpito circa 20 minuti dopo aver iniziato a parlare nel campus, da una persona che ha sparato dal Losee Center, un edificio a circa 200 metri di distanza. Il campus è stato posto in lockdown ed è rimasto chiuso per tutto il resto del giorno.
Chi è Charlie Kirk, l'influencer amato da Trump
Charlie Kirk, 31 anni, di Arlington Heights, Illinois, l’attivista politico conservatore ucciso nello Utah, mentre partecipava a un evento pubblico, era una star dei social, con più di sette milioni di follower su Instagram, autore e conduttore radiofonico statunitense molto amato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Kirk era noto soprattutto come fondatore e presidente di Turning Point Usa, un’organizzazione studentesca conservatrice che promuove i principi del libero mercato e del governo limitato, presente in oltre 3.500 scuole superiori e università negli Stati Uniti.
Dopo aver frequentato brevemente l’Harper College, Kirk ha abbandonato gli studi per dedicarsi all’attivismo politico a tempo pieno, guadagnando considerazione nella galassia trumpiana. Nel 2019, ha istituito Turning Point Action, braccio politico dell’organizzazione, e successivamente ha creato Turning Point Faith per mobilitare le comunità religiose su temi conservatori.
E' stato anche conduttore di «The Charlie Kirk Show», un programma radiofonico conservatore, dove il presidente è andato più volte come ospite, e aveva una presenza significativa sui social media. E’ stato autore di libri come «Campus Battlefield». Complottista novax, negazionista del cambiamento climatico, antiabortista, di recente si era schierato contro la concessione dei visti per le persone provenienti dall’India. Kirk ha promosso teorie complottiste come l’idea del «marxismo culturale», criticata per i suoi contenuti antisemiti.
