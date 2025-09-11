Spari in un campus nello Utah, morto l'attivista di destra Charlie Kirk. Trump: "Martire della verità e libertà". Rilasciato il presunto attentatore

In un video su Truth che lo ritrae alla scrivania dello studio Ovale, Donald Trump ha reso solennemente omaggio al giovane attivista di destra Charlie Kirk ucciso in Utah, definendolo un "patriota", un "martire della verità e della libertà", una persona "che ha combattuto per la democrazia, la giustizia e il popolo americano".

Nel video per rendere omaggio a Charlie Kirk, Donald Trump accusa la retorica della "sinistra radicale" che "per anni ha paragonato meravigliosi americani come Charlie ai nazi e ai peggiori criminali e assassini di massa del mondo". "Questo genere di retorica è direttamente responsabile per il terrorismo che stiamo vedendo nel nostro Paese ora e deve cessare ora", afferma, assicurando che la sua amministrazione combatterà in tutti i modi la violenza politica.

Il killer di Charlie Kirk potrebbe aver sparato "dal tetto di un edificio" distante quasi duecento metri: lo ha detto Jeff Long, il capo della polizia dell'Università dello Utah dove è stato colpito mortalmente al collo l'attivista di destra. Una dinamica che ricorda l'attentato in Pennsylvania a Donald Trump. Il presunto assassino di Charlie Kirk, è stato riferito dalle autorità in conferenza stampa, era "vestito con abiti completamente scuri" e ha sparato "un unico colpo". Resta la confusione sullo stato delle indagini dell'attentato: "il soggetto in custodia è stato rilasciato dopo un interrogatorio da parte delle forze dell'ordine. Le nostre indagini proseguono e continueremo a diffondere informazioni nell'interesse della trasparenza", ha scritto il capo dell'Fbi Kash Patel su X, dopo che aveva annunciato l'arresto del presunto responsabile.