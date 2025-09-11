Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Mondo / Tentato golpe in Brasile, la Corte suprema raggiunge la maggioranza e condanna l'ex presidente Bolsonaro

Tentato golpe in Brasile, la Corte suprema raggiunge la maggioranza e condanna l'ex presidente Bolsonaro

Per 3 giudici su 5 l’ex presidente è colpevole

di

Jair Bolsonaro

La Prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha raggiunto la maggioranza per condannare l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato e altri reati connessi. La giudice Cármen Lúcia, come Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ha ritenuto il leader di destra colpevole. Ieri il giudice Luiz Fux aveva votato chiedendo l’assoluzione dell’ex capo di Stato. A votare per ultimo è il presidente del collegio, Cristiano Zanin.

