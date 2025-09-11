Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Mondo / Tentato golpe in Brasile, la Corte suprema raggiunge la maggioranza per condannare l'ex presidente Bolsonaro

Tentato golpe in Brasile, la Corte suprema raggiunge la maggioranza per condannare l'ex presidente Bolsonaro

Per 3 giudici su 5 l’ex presidente è colpevole

di

Jair Bolsonaro

La Prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha raggiunto la maggioranza per condannare l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato e altri reati connessi. La giudice Cármen Lúcia, come Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ha ritenuto il leader di destra colpevole. Ieri il giudice Luiz Fux aveva votato chiedendo l’assoluzione dell’ex capo di Stato. A votare per ultimo è il presidente del collegio, Cristiano Zanin.

