Donna di 70 anni morde un pitbull per salvare il suo cane: il video del coraggioso gesto fa il giro del web

A Orlando, in Florida, la 70enne Shirley Pasamanick ha difeso il suo cagnolino Sparky, di 14 anni, dall’aggressione improvvisa di un pitbull. Prima ha tentato con un bastone, poi lo ha addirittura morso pur di liberarlo.

Il video, pubblicato dalla donna su Facebook, mostra la violenta scena. «Non avevo altra scelta – ha spiegato – peso solo 40 chili e non ho forza».

Sia lei che il suo cane sono rimasti feriti. Le autorità stanno cercando il proprietario del pitbull, ripreso dalle telecamere mentre si allontanava senza soccorrere.