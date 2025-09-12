L'Onu vota i due Stati israeliano e palestinese, ira di Tel Aviv. L'Italia a favore, no di Usa e Ungheria

L’Assemblea generale dell’Onu approva la dichiarazione di New York che ridà slancio alla soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese, ma lo fa escludendo chiaramente Hamas. Il testo preparato da Francia e Arabia Saudita è stato approvato con 142 voti a favore, dieci contro e 12 astenuti. Tra chi ha votato contro ci sono ovviamente Stati Uniti e Israele.

Ma hanno detto "no" anche l’Ungheria di Orban, l'Argentina di Milei oltre al Paraguay, la Micronesia, Tonga, Nauru, Palau e Papua Nuova Guinea. L’Italia si è pronunciata a favore, come il resto dei paesi Ue. La dichiarazione «condanna gli attacchi perpetrati il 7 ottobre contro i civili» e afferma che «Hamas deve cedere le armi e liberare tutti gli ostaggi» detenuti a Gaza.

Il testo sarà il punto di partenza dell’Assemblea Generale del 22 settembre, che riunirà nel Palazzo di vetro i capi di Stato del mondo. In quell'occasione, il presidente Emmanuel Macron ha promesso di riconoscere lo Stato della Palestina.