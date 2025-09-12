L'Onu vota i due Stati israeliano e palestinese, ira di Tel Aviv. L'Italia a favore, no di Usa e Ungheria

L’Assemblea generale dell’Onu approva la dichiarazione di New York che ridà slancio alla soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese, ma lo fa escludendo chiaramente Hamas. Il testo preparato da Francia e Arabia Saudita è stato approvato con 142 voti a favore, dieci contro e 12 astenuti. Tra chi ha votato contro ci sono ovviamente Stati Uniti e Israele.
Ma hanno detto "no" anche l’Ungheria di Orban, l'Argentina di Milei oltre al Paraguay, la Micronesia, Tonga, Nauru, Palau e Papua Nuova Guinea. L’Italia si è pronunciata a favore, come il resto dei paesi Ue. La dichiarazione «condanna gli attacchi perpetrati il 7 ottobre contro i civili» e afferma che «Hamas deve cedere le armi e liberare tutti gli ostaggi» detenuti a Gaza.
Il testo sarà il punto di partenza dell’Assemblea Generale del 22 settembre, che riunirà nel Palazzo di vetro i capi di Stato del mondo. In quell'occasione, il presidente Emmanuel Macron ha promesso di riconoscere lo Stato della Palestina.
Per questo oggi si è voluto intestare il risultato: «Stiamo tracciando un cammino irreversibile verso la pace in Medio Oriente». Parigi ha poi sottolineato come il documento rifletta il sostegno senza precedenti della maggioranza della comunità internazionale a principi che guideranno il processo di pace: un cessate il fuoco a Gaza, il rilascio degli ostaggi e la creazione di uno Stato sovrano.
Il Quai d’Orsay ha rimarcato che per la prima volta l’Onu ha condannato gli attacchi del 7 ottobre 2022, chiedendo il disarmo e l’esclusione di Hamas dal governo della Striscia. Immediata la reazione di Israele, che ha bollato la dichiarazione come che «vergognosa» poiché, ha detto, incoraggia Hamas ad andare in guerra. Per il portavoce del ministero degli Esteri, Oren Marmorstein, l’Onu è «un circo politico distaccato dalla realtà», che nelle decine di clausole della dichiarazione non menziona il «fatto che Hamas è l’unico responsabile della continuazione della guerra».
Esulta invece Hussein al-Sheikh, il vicepresidente della Autorità Palestinese guidata da Abu Mazen e suo successore designato, che saluta «un passo importante verso la fine dell’occupazione e la creazione del nostro stato indipendente sulle linee del 1967 con Gerusalemme Est capitale». Intanto in vista dell’Unga continua il pressing sugli Stati ancora non schierati. Il dipartimento di Stato Usa ha sollecitato Tokyo ad allinearsi alle sue posizioni, ma il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, spinge con il collega giapponese, Takeshi Iwaya, a riconoscere la Palestina.
