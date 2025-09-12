Medico si allontana dalla sala operatoria e abbandona paziente per fare sesso con un'infermiera: "Ero stressato"

Un medico anestesista in Inghilterra ha lasciato un paziente sedato in sala operatoria per concedersi un incontro intimo con un’infermiera. L’episodio, che potrebbe sembrare tratto da una commedia grottesca, è avvenuto realmente al Tameside Hospital, nella zona di Greater Manchester.
Il protagonista della vicenda è il dottor Suhail Anjum che, nel settembre 2023, si è allontanato dalla sala operatoria lasciando incustodito il paziente addormentato. Una collega lo ha poi sorpreso in atteggiamenti inequivocabili con un’infermiera. Il fatto è emerso pubblicamente nel corso della procedura con cui lo stesso medico, oggi tornato a lavorare in Pakistan, ha chiesto di poter rientrare nel Regno Unito.
Anjum ha riconosciuto le proprie colpe, definendo la sua condotta indifendibile e disonorevole, come riportato dalla BBC. Ha spiegato di aver attraversato un periodo di forte stress, aggravato da problemi personali e dalla nascita prematura della figlia, e di aver sentito il bisogno di prendersi una pausa di sollievo.
Il tempo di assenza dal blocco operatorio è stato di circa otto minuti, al termine dei quali il medico ha ripreso regolarmente l’intervento. Fortunatamente, secondo quanto accertato, il paziente non ha subito alcuna conseguenza negativa.
