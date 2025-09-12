Mosca con Minsk mostra i muscoli, al via le esercitazioni: a Borisov e Kaliningrad simulazioni di guerra nucleare

La Russia e la Bielorussia hanno avviato oggi importanti esercitazioni militari congiunte. Lo ha annunciato l’esercito russo, pochi giorni dopo l’intrusione senza precedenti di presunti droni russi nel territorio polacco. «Sono iniziate le manovre strategiche congiunte delle forze armate russe e bielorusse», ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Queste esercitazioni, che si svolgono mentre l’esercito russo avanza sul fronte ucraino, suscitano grande preoccupazione nei paesi della Nato.
Secondo le autorità bielorusse, le esercitazioni si terranno da oggi a martedì nei pressi di una città a est della capitale, Minsk. Secondo l’esercito russo, alcune «azioni pratiche» si svolgeranno anche sul territorio russo, così come nel Mar di Barents e nel Mar Baltico.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che lo scopo delle manovre russo-bielorusse «non era certamente difensivo» e «non sono rivolte solo all’Ucraina», ha aggiunto.
Secondo Donald Tusk, le manovre mirano a simulare l’occupazione del Corridoio di Suwalki, che corre lungo il confine tra Polonia e Lituania, con l’enclave russa di Kaliningrad a ovest e la Bielorussia a est. Questo corridoio è spesso considerato un punto debole della Nato, che potrebbe essere il primo obiettivo di un possibile attacco russo.
La Russia ha respinto le preoccupazioni relative alle esercitazioni militari, soprannominate Zapad-2025 «Ovest-2025», in riferimento al fatto che si svolgono nella parte occidentale dell’alleanza russo-bielorussa. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha assicurato che si trattava di «esercitazioni pianificate, non sono rivolte a nessuno».
Le esercitazioni Zapad si svolgono solitamente ogni quattro anni.
L’edizione del 2025 è la prima dall’inizio del conflitto in Ucraina, nel febbraio 2022. L’esercitazione del 2021 aveva mobilitato circa 200 mila soldati russi, pochi mesi prima dell’inizio dell’offensiva. Questa volta, si prevede che la portata delle esercitazioni sia molto più ridotta, con centinaia di migliaia di soldati russi schierati in Ucraina. La Bielorussia aveva dichiarato a gennaio che 13 mila soldati avrebbero partecipato alle esercitazioni, ma a maggio ha comunicato che questo numero sarebbe stato dimezzato.
Polonia, Lituania e Lettonia, membri della Nato e vicini della Bielorussia, hanno rafforzato le misure di sicurezza e limitato il traffico aereo in alcune aree. Varsavia ha anche ordinato la completa chiusura del suo confine con la Bielorussia durante le manovre.
Questo timore è «una totale assurdità», ha liquidato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Il ministro della Difesa bielorusso ha recentemente dichiarato ai media statali che le esercitazioni Zapad sono state spostate lontano dai confini di Polonia e Ucraina per «ridurre le tensioni». Minsk ha tuttavia confermato che le manovre avrebbero coinvolto i missili ipersonici Oreshnik a capacità nucleare, sviluppati dalla Russia e destinati a essere schierati in Bielorussia.
Per Alexander Khramchikhin, analista militare con sede a Mosca, queste esercitazioni Zapad sono un «mero spettacolo» privo di reale significato. Ma Vasily Kashin, analista del Consiglio russo per gli affari internazionali, legato al Cremlino, ritiene che le manovre siano «sia una dimostrazione che un vero addestramento al combattimento». «Dobbiamo essere pronti a difendere la Bielorussia, se necessario», ha commentato.
La Polonia e i suoi alleati hanno annunciato che terranno le proprie esercitazioni a settembre. Per Vasily Kashin, l’organizzazione simultanea di esercitazioni militari rivali da parte di Russia e Stati membri della Nato è destinata a durare, «come avvenne durante la Guerra Fredda», ha osservato.
Queste esercitazioni tra Russia e Bielorussia si svolgono in un clima di forte tensione dopo l’intrusione di una ventina di droni nello spazio aereo polacco nella notte tra martedì e mercoledì, ritenuta deliberata da Varsavia e dai suoi alleati ma negata da Mosca.
Caricamento commenti
Commenta la notizia