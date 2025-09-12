Taglia sul killer di Kirk, slogan antifascisti sull'arma. Il governatore vuole la pena di morte per il killer, Trump invita alla "non violenza"

Con l’attentato all’influente e controverso attivista di destra Charlie Kirk, stretto alleato di Trump ed araldo del movimento Maga tra i giovani, riesplode la violenza politica in un’America che appare sempre più polarizzata e avvelenata dall’odio. Con minacce, all’indomani dell’assassinio in un campus dello Utah, ad alcune storiche università afroamericane. Le condanne sono bipartisan, anche all’estero, ma Donald Trump ha già puntato il dito contro la "retorica della sinistra radicale" prima che fosse noto qualsiasi indizio. Ignorando quanto lui e lo stesso Kirk - che ha additato come un «martire della verità» annunciando che gli conferirà la 'Medal of Freedom', la più alta onorificenza civile americana - abbiano contribuito ad alimentare un clima di scontro e ostilità nel Paese. A partire dall’assalto al Capitol, come ricordano media e analisti.

Intanto prosegue la caccia al killer che ha ucciso Kirk sparando da un tetto a quasi 200 metri dal palco del campus della Utah Valley University (Uvu) di Orem, mentre stava rispondendo alla domanda di uno dei circa 3000 studenti su quanti americani transgender sono stati autori di sparatorie di massa negli ultimi 10 anni ("troppi», ha risposto l’attivista, noto anti transgender, mentre l’interlocutore rispondeva "cinque"). E all’ideologia transgender, oltre che antifascista, si richiamano le espressioni incise nei tre proiettili ancora nella canna del fucile a otturatore ad alta potenza trovato in un bosco vicino e ritenuto l’arma del delitto. Gli investigatori hanno rinvenuto anche un’impronta di scarpa, un’impronta palmare e impronte dell’avambraccio. E sono riusciti a tracciare con le videocamere dell’ateneo i movimenti del killer, mettendo a fuoco i suoi connotati. È arrivato nel campus pochi minuti prima dell’inizio dell’evento, è salito per alcune scale per raggiungere un tetto vicino e da qui ha sparato un solo colpo al collo, mortale. Quindi è saltato giù dal tetto ed è fuggito nel quartiere adiacente, «mimetizzandosi bene» grazie alla sua apparente «età tipica di uno studente universitario», hanno riferito gli investigatori prima che l’Fbi diffondesse su X un paio di sue foto offrendo 100 mila dollari a chi fornirà informazioni utili. Nelle due immagini postate appare un giovane in sneakers, jeans, maglietta nera a maniche lunghe con l’immagine della bandiera Usa su cui vola l’aquila, cappellino scuro da baseball e occhiali da sole neri. Le due persone fermate precedentemente sono state rilasciate, tra l’imbarazzo del capo dell’Fbi Kash Patel che aveva annunciato subito l’arresto del presunto omicida.