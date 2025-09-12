Tentato golpe in Brasile, la Corte suprema raggiunge la maggioranza: condanna a 27 anni per l'ex presidente Bolsonaro

Dopo la sentenza, Trump si è detto «sorpreso» e il suo segretario di Stato, Marco Rubio, ha avvertito che il suo Paese risponderà al verdetto contro il leader di estrema destra. Sei degli otto condannati appartengono alle Forze Armate.

Tra gli altri condannati c'è l’ex comandante della Marina Almir Garnier. Nella lista figurano anche tre generali della riserva: Augusto Heleno, Paulo Sèrgio Nogueira e Walter Braga Netto. Tutti e quattro sono stati condannati a pene comprese tra i 19 e i 26 anni di prigione.

La sentenza non è ancora definitiva; è possibile presentare ricorso. La maggioranza della corte ha accolto le tesi della Procura, ritenendo Bolsonaro responsabile di aver sfruttato le strutture dello Stato per mettere in atto un piano finalizzato a smantellare i poteri costituzionali, deporre con la forza il governo di Lula e instaurare una «vera dittatura».

Il giudice relatore, Alexandre de Moraes, ha elencato tredici atti della trama, che prese forma a metà del 2021, poco dopo che Lula aveva riottenuto i suoi diritti politici, in seguito all’annullamento delle condanne per corruzione, e aveva iniziato a risalire nei sondaggi in vista delle elezioni del 2022. «Bolsonaro ha strumentalizzato l’apparato statale e mobilitato agenti e risorse pubbliche per diffondere false narrazioni che generassero instabilità sociale al fine di perpetuarsi al potere», ha dichiarato il magistrato.

Il complotto, «ampiamente provato», iniziò con una feroce campagna di disinformazione contro le istituzioni e le elezioni, prese forma con gravi minacce alle autorità e, infine, tentò di realizzare «un progetto autoritario di potere» attraverso atti violenti protrattisi fino all’8 gennaio 2023. Quel giorno ebbe luogo l’ultimo tentativo: migliaia di bolsonaristi invasero e vandalizzarono le sedi della Presidenza, del Congresso e della Corte Suprema, a Brasilia, per incitare a un intervento militare.

Bolsonaro, che ha sempre negato di aver voluto organizzare un colpo di Stato, ha ascoltato la sentenza da casa, a Brasilia, per motivi di salute. Le sue speranze ora sono riposte in un’amnistia promossa dal suo partito in Parlamento e in nuove sanzioni del governo di Trump, finora inefficaci.

Nel 2023 è stato dichiarato ineleggibile per otto anni ed è ancora indagato per aver tentato di ostacolare il processo per golpismo, per aver diffuso notizie false e per essersi appropriato di gioielli che avrebbero dovuto far parte del patrimonio statale. Nel frattempo, per le strade, ci sono stati timidi festeggiamenti della sinistra e poche proteste, con scarsa affluenza, da parte dei sostenitori di Bolsonaro.