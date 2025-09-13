Crescono i Paesi che vogliono l'Eurovision senza Israele: Slovenia, Islanda, Irlanda e Olanda per il boicottaggio del festival

Quattro Paesi - Slovenia, Islanda, Irlanda e Olanda - hanno già annunciato che boicotteranno la prossima edizione di Eurovision Song Contest che vedrà la serata finale il 16 maggio a Vienna, se parteciperà Israele, per protestare contro la situazione a Gaza. E la lista dei Paesi che minacciano di non partecipare rischia di allungarsi ancora. «Comprendiamo le preoccupazioni e le opinioni» riguardo «al conflitto in corso in Medio Oriente» e le emittenti «hanno tempo fino a metà dicembre per confermare la loro partecipazione all’edizione del prossimo anno a Vienna», ha dichiarato il direttore di Eurovision, Martin Green.

«Spetta a ciascun membro decidere se partecipare o meno al concorso e rispetteremo la decisione di qualsiasi emittente», ha aggiunto. L’olandese Avrotros è solo l’ultima emittente ad aver minacciato di ritirarsi dalla competizione, in programma in Austria, il Paese vincitore quest’anno con JJ, al secolo Johannes Pietsch.

Mentre la cantante israeliana, Yuval Raphael, pur tra le proteste, aveva conquistato il secondo posto e anche se aveva ricevuto minacce durante le esibizioni la sua storia aveva commosso tutti perchè la giovane il 7 ottobre 2023 si era nascosta per sette ore in un rifugio fingendosi morta con addosso una pila di corpi delle persone assassinate da Hamas.