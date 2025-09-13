Israele preme su Gaza City, 280mila in fuga verso sud

«I capi terroristi di Hamas che vivono in Qatar non si preoccupano del popolo di Gaza. Hanno ostacolato tutti i tentativi di cessate il fuoco per trascinare la guerra all’infinito. Sbarazzarsi di loro eliminerebbe il principale ostacolo al rilascio di tutti gli ostaggi e alla fine della guerra», ha scritto, usando il condizionale. E mentre la leadership qatarina prepara il summit dei Paesi arabi per mettere nero su bianco una condanna comune all’attacco israeliano su Doha, gli Stati Uniti rassicurano il Qatar della loro alleanza.

Israele continua l’operazione a Gaza City, spingendo decine di migliaia di abitanti al giorno a fuggire dalla principale città della Striscia verso sud : secondo le stime dell’esercito, sarebbero già 280 mila quelli evacuati finora. Il premier Benyamin Netanyahu, al termine dello shabbat, interviene un post su X in inglese lasciando intendere che il raid di martedì a Doha per eliminare la leadership di Hamas non è andato come sperava.

Venerdì il presidente statunitense ha ospitato per una cena alla Trump Tower di New York il premier qatarino Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. «Ottima cena con il presidente degli Stati Uniti», ha affermato su X il vice capo dello staff Hamad Al-Muftah. Missione in America messa a punto proprio per affrontare il tema dei rapporti tra i due alleati dopo i 12 missili lanciati da Tsahal sulla palazzina dove era riunita la leadership di Hamas che da anni vive nella lussuosa ospitalità di Doha.

Durante l’incontro, a cui ha preso parte anche l’inviato Usa Steve Witkoff, sarebbero stati affrontati la questione del raid israeliano, l’accordo di cessate il fuoco a Gaza e l’intesa sulla difesa strategica tra Washington e Doha.

A Washington al-Thani ha incontrato pure il vicepresidente J.D. Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio. Quest’ultimo atteso in Israele nelle prossime ore dove è già prevista una visita al Muro del Pianto insieme con Netanyahu. La visita, sottolineano da giorni i commentatori, viene intesa come un forte sostegno da parte dell’alleato americano in vista della dichiarazione di uno Stato di Palestina all’Onu. Rubio, prima di imbarcarsi per Tel Aviv, ha ribadito che gli Stati Uniti «non sono contenti» degli attacchi aerei israeliani contro i leader di Hamas in Qatar, ma che questo non cambierà lo status di alleanza di Washington con Israele. Fonti molto vicine a Hamas hanno fatto sapere che il capo negoziatore dell’organizzazione e più alto in grado nella leadership, Khalil al-Hayya, principale obiettivo del raid, è rimasto «ferito nell’attacco israeliano».