La vedova di Kirk: "Non avete idea di cosa avete appena scatenato"

Nelle sue prime dichiarazioni dopo la morte del marito, la moglie di Charlie Kirk, Erika Kirk, ha affermato in un discorso pubblico citato dalla Cnn che il movimento costruito da suo marito «non morirà». «Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea. Non avete idea di cosa avete appena scatenato in tutto il Paese», ha detto.

La donna ha pubblicato un post su Instagram condividendo video e foto che la ritraggono seduta davanti alla bara del marito Charlie.

«Charlie, ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità, tesoro», ha detto. «Ti prometto che renderò Turning Point Usa la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto». Turning Point Usa è l’organizzazione politica fondata da Charlie Kirk che si rivolge ai giovani conservatori nei campus universitari americani. Il tour programmato di Charlie Kirk nei campus universitari, "The American Comeback Tour», continuerà dopo il suo omicidio, ha aggiunto Erika Kirk. «Ci saranno ancora altri tour negli anni a venire», ha detto.