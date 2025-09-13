Medio Oriente, il Washington Post: il Mossad si era opposto all'azione a Doha

Il Mossad era contrario all’attacco contro Hamas a Doha, lo rivela il Washington Post. L’agenzia di intelligence esterna israeliana si è rifiutata di attuare un piano elaborato nelle ultime settimane per utilizzare agenti sul campo per assassinare i leader di Hamas, secondo due israeliani a conoscenza della questione che hanno parlato a condizione di mantenere l’anonimato per discutere di informazioni sensibili.

Il direttore del Mossad, David Barnea, si è opposto all’uccisione dei funzionari di Hamas in Qatar - scrive il Post - in parte perchè un’azione del genere avrebbe potuto rompere il rapporto che lui e la sua agenzia avevano coltivato con i qatarioti, che avevano ospitato Hamas e mediato i colloqui di cessate il fuoco tra il gruppo militante e Israele.

Le riserve del Mossad su un’operazione di terra hanno influenzato in ultima analisi le modalità di esecuzione dell’attacco e forse le sue probabilità di successo. Riflettevano una più ampia opposizione all’interno dell’apparato di sicurezza israeliano all’attacco ordinato da Netanyahu. Invece di schierare agenti del Mossad, martedì Israele ha optato per un’opzione secondaria: usare 15 jet da combattimento che hanno lanciato 10 missili da lontano. Hamas ha affermato che l’attacco aereo non è riuscito a uccidere alti funzionari, incluso il suo leader ad interim Khalil al-Hayya. Invece, ha affermato Hamas, l’attacco ha ucciso diversi parenti e collaboratori della sua delegazione, nonchè un ufficiale del Qatar.