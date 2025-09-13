Medio Oriente, il Washington Post: il Mossad si era opposto all'azione a Doha

Il Mossad era contrario all’attacco contro Hamas a Doha, lo rivela il Washington Post. L’agenzia di intelligence esterna israeliana si è rifiutata di attuare un piano elaborato nelle ultime settimane per utilizzare agenti sul campo per assassinare i leader di Hamas, secondo due israeliani a conoscenza della questione che hanno parlato a condizione di mantenere l’anonimato per discutere di informazioni sensibili.
Il direttore del Mossad, David Barnea, si è opposto all’uccisione dei funzionari di Hamas in Qatar - scrive il Post - in parte perchè un’azione del genere avrebbe potuto rompere il rapporto che lui e la sua agenzia avevano coltivato con i qatarioti, che avevano ospitato Hamas e mediato i colloqui di cessate il fuoco tra il gruppo militante e Israele.
Le riserve del Mossad su un’operazione di terra hanno influenzato in ultima analisi le modalità di esecuzione dell’attacco e forse le sue probabilità di successo. Riflettevano una più ampia opposizione all’interno dell’apparato di sicurezza israeliano all’attacco ordinato da Netanyahu. Invece di schierare agenti del Mossad, martedì Israele ha optato per un’opzione secondaria: usare 15 jet da combattimento che hanno lanciato 10 missili da lontano. Hamas ha affermato che l’attacco aereo non è riuscito a uccidere alti funzionari, incluso il suo leader ad interim Khalil al-Hayya. Invece, ha affermato Hamas, l’attacco ha ucciso diversi parenti e collaboratori della sua delegazione, nonchè un ufficiale del Qatar.
Missile balistico lanciato da Mar Rosso
Israele ha usato un missile balistico lanciato da aerei in volo sul Mar Rosso per tentare di assassinare la dirigenza di Hamas a Doha martedì scorso. Lo ha riferito il Wall Street Journal, precisando che il raid è stato ideato in questo modo per evitare che i caccia israeliani entrassero nello spazio aereo saudita e per essere eseguito rapidamente in modo che l’amministrazione Trump avesse meno tempo per opporsi.
Secondo il quotidiano, Israele non ha avvisato gli Stati Uniti fino a pochi minuti prima del lancio dell’attacco nè ha fornito dettagli precisi sull'obiettivo. Washington ha potuto capirlo utilizzando sensori spaziali che hanno rilevato le tracce di calore dei missili. «L'avviso è stato dato così vicino all’effettivo lancio dei missili che non c'era modo di invertire o interrompere l’ordine», ha affermato un alto funzionario della difesa americana, descrivendo l’operazione come «assolutamente inimmaginabile».
