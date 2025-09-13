Romania: drone russo ha violato il nostro spazio aereo. Nuovo allarme in Polonia: in volo i jet Nato

Il ministero della Difesa rumeno ha dichiarato che lo spazio aereo del Paese è stato violato da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture nella vicina Ucraina. I jet «hanno rilevato un drone nello spazio aereo nazionale» e lo hanno seguito fino a quando «non è scomparso dai radar» vicino al villaggio di Chilia Veche, ha aggiunto.

Il drone «non ha sorvolato aree popolate e non ha rappresentato una minaccia imminente per la sicurezza della popolazione», si legge nella nota in cui si specifica che mezzi sono pronti a essere schierati «per iniziare la ricerca di eventuali detriti del velivolo».

I droni di Vladimir Putin attaccano in Ucraina e in Polonia scatta un nuovo allarme. E una nuova reazione della Nato. «A causa della minaccia al confine con la Polonia, aerei polacchi e alleati operano nel nostro spazio aereo e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di allerta», ha avvertito su X il Comando Operativo delle Forze Armate polacche con questo messaggio, riportando subito alla notte fra il 9 e il 10 settembre, quando l’intrusione di una ventina di droni russi nello spazio aereo polacco - per lo più abbattuti dall’aeronautica di Varsavia con l’aiuto alleato - hanno potenziato il timore per venti di guerra che spirano troppo vicino ai confini dell’Occidente.