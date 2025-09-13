Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Terremoto del 7.4 al largo della Kamchatka, revocato l'allarme tsunami nell'Estremo Oriente russo

Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall’United States Geological Survey (Usgs). Revocata l'allerta tsunami, scattata dopo che il Pacific Tsunami Warning Center aveva dichiarato che onde "pericolose" erano possibili lungo le coste entro 300 chilometri dall’epicentro del sisma. Il terremoto si è verificato a una profondità di 39,5 km, 111 km a est del porto russo di Petropavlovsk-Kamchatsky, secondo i dati rivisti del Servizio Sismologico degli Stati Uniti (USGS).

