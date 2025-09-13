Trump: "I Paesi Nato smettano di acquistare petrolio dalla Russia. Fate come dico io e la guerra finirà rapidamente”

«Sono pronto a imporre sanzioni importanti alla Russia quando tutte le nazioni della Nato avranno concordato e iniziato a fare la stessa cosa, e quando tutte le nazioni della Nato smetteranno di acquistare petrolio dalla Russia», scrive il presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth annunciando di aver inviato una lettera a tutti gli alleati.

«Come sapete, l’impegno della Nato a vincere è stato di gran lunga inferiore al 100%, e l’acquisto di petrolio russo, da parte di alcuni, è stato scioccante! Indebolisce notevolmente la vostra posizione negoziale e il vostro potere contrattuale sulla Russia. In ogni caso, sono pronto ad «andarmene» quando lo sarete voi.

«Dite solo quando? Credo che questo, più la Nato, come gruppo, che impone dazi dal 50% al 100% alla Cina, da ritirare completamente dopo la fine della guerra con Russia e Ucraina, sarà di grande aiuto anche per porre fine a questa guerra mortale, ma ridicola. La Cina ha un forte controllo, e persino una presa, sulla Russia, e questi potenti dazi spezzeranno quella presa.