Tyler Robinson, da studente modello e fan di videogame a killer dell’attivista di destra Charlie Kirk

Radicalizzazione politica o anche effetto dei videogiochi violenti online? È una delle domande che serpeggiano sui media a proposito di Tyler Robinson, il timido e tranquillo studente modello diventato il killer dell’attivista di destra Charlie Kirk nel campus della sua ex università in Utah.
Mentre l’Fbi cerca di ricostruire meglio il profilo del 22enne, che per ora non collabora con gli investigatori e che martedì comparirà per la prima volta in tribunale, le testimonianze di amici e conoscenti sembrano gettare una nuova luce su di lui.
Cresciuto in un sobborgo dello Utah, stato a maggioranza mormona, Tyler sembrava su un percorso promettente: aveva una famiglia unita, ben inserita nella comunità, ed eccelleva a scuola col massimo dei voti, tanto da ottenere, dopo il diploma nel 2021, una ricca borsa di studio per la Utah State University. Ma Robinson ha lasciato i corsi dopo solo un semestre, senza più tornare in un’università, se non per uccidere Kirk con un colpo di fucile dal tetto di un edificio.
Il giovane si era poi iscritto al Dixie Technical College di St. George, dove frequentava il terzo anno. Amici e conoscenti lo dipingono come un ragazzo timido, introverso, riservato, tranquillo, che amava i videogiochi e parlava poco di politica.
Proveniente da una famiglia repubblicana pro-Trump, non era registrato con nessun partito, ma alcuni lo ricordano come simpatizzante del tycoon - almeno sino al 2020 - mentre altri agli antipodi. Una posizione quest’ultima più coerente con l'avversione che aveva manifestato durante una cena di famiglia verso Kirk, una persona definita «piena di odio e che diffondeva odio».
L’attenzione degli investigatori si è concentrata sulle incisioni trovate sui proiettili, indicandoli come possibile prova di un movente politico: «hey fascista, beccati questo», «se leggi questo sei gay, ah ah ah» e «Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao». Ma i messaggi sulle pallottole includono anche una mescolanza di meme e riferimenti a videogiochi, suggerendo un’immersione profonda in un mondo online ironico dove i significati possono essere difficili da decifrare con precisione.
Tra gli altri, una serie di frecce che rappresentano i comandi usati per compiere un attacco nel videogioco Helldivers 2. Ma anche il ritornello della canzone dei partigiani italiani appare nel mondo dei videogames, oltre che nella popolare serie su Netflix "La casa di carta": in "Far Cry 6", la canzone è inserita nel contesto della trama, dove il giocatore fa parte di una ribellione contro un dittatore, mentre in "Call of Duty: Warzone" viene usata dai players come meme sonoro di una resistenza o di una vittoria contro avversari. In entrambi, ovviamente, si usano armi virtuali.
Ma Tyler aveva consuetudine sin da piccolo anche con quelle vere, come mostrano alcune foto. Altre suggeriscono che Robinson fosse da tempo profondamente immerso nella cultura online: in una foto di Halloween, sua madre annotava che il figlio era vestito come «un tizio uscito da un meme».
Anche la scritta «se leggi questo sei gay, ahahah» suggerisce legami con il trolling su internet. Da capire se, ed eventualmente quanto, il mondo virtuale - quello che il governatore repubblicano dello Utah Spencer Cox ha definito «un cancro della nostra società» - abbia influito su Robinson.
