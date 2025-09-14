Scontri e cariche alla protesta pro-Pal a Madrid: annullata l'ultima tappa della Vuelta

Scontri violenti in centro a Madrid in occasione della protesta pro-Palestina legata al passaggio de La Vuelta. Il cuore delle tensioni è il paseo del Prado. Alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti alla polizia e trascinato transenne in mezzo alla strada. Risposta degli agenti con lancio di numerosi fumogeni e cariche.

La 21ma e ultima tappa della Vuelta è stata interrotta a 56 chilometri dall’arrivo a Madrid per le proteste di centinaia di manifestanti filo-palestinesi che hanno invaso il tracciato: si stanno registrando scontri violenti nel centro della capitale spagnola.

I corridori si sono fermati e sono scesi dalle bici e la direzione della corsa ha bloccato la gara che è stata dichiarata conclusa in anticipo senza una classifica. Il danese Jonas Vingegaard, già virtualmente vincitore, ha così trionfato per la prima volta nella corsa a tappe spagnola ma non ha esultato.

Il caos della tappa finale ha coronato tre settimane di proteste alla Vuelta contro l’offensiva nella Striscia di Gaza che hanno preso di mira il team Israel-Premier Tech del magnate israelo-canadese Sylvan Adams. Per la tappa finale da Alalpardo a Madrid di 103 chilometri erano stati schierati 1.500 agenti.