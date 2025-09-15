Camion di bibite sprofonda in una voragine di 8 metri in Messico: il video è virale

Paura nel quartiere di Iztapalapa, il più popoloso di Città del Messico, dove un camion per la consegna di bibite è precipitato in una voragine profonda circa 8 metri, apertasi sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto nel distretto di Renovación. Il veicolo è rimasto bloccato in verticale, con la parte anteriore inghiottita nel cratere e il retro rivolto verso l’alto. Fortunatamente, l’autista è riuscito a uscire dall’abitacolo senza riportare ferite.Le immagini spettacolari dell’accaduto, riprese da alcuni residenti e pubblicate sui social, sono diventate virali nel giro di poche ore, sollevando nuove preoccupazioni sulle condizioni delle infrastrutture urbane nella capitale messicana.