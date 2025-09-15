Cremlino, la Nato è di fatto in guerra con la Russia. Trump: tra Putin e Zelensky c'è un odio insondabile

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che «la Nato è di fatto coinvolta» nel conflitto russo-ucraino per il sostegno dei Paesi occidentali all’Ucraina. Lo riporta la Tass. «La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove», ha detto Peskov secondo la Tass.
Sugli incontri per giungere a una pace duratura, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che i colloqui diretti tra il presidente Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin sono improbabili a causa della profonda animosità personale. «L'odio tra Zelensky e Putin è insondabile», ha detto Trump ai giornalisti. «Penso che dovrò parlare io... si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare». Trump ha detto di aver inizialmente creduto che i negoziati potessero essere organizzati facilmente, ma ha aggiunto che avrebbe guidato personalmente i colloqui, poichè i due leader «non sono in grado di parlare tra loro».
Cremlino, nessun progresso su vertice con Usa e Kiev
«Finora non c'è stato alcun progresso» per quanto riguarda la convocazione di un eventuale vertice tra Russia, Usa e Ucraina, dopo che ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva dichiarato che avrebbe potuto essere organizzato in fretta. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha anche commentato le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui «la pazienza con Putin si sta esaurendo», affermando che «la Russia resta aperta e pronta al dialogo» e accusando l’Ucraina di «rallentare artificialmente il processo» negoziale e l’Europa di «interferire nella questione». Lo riporta l’agenzia Interfax.
