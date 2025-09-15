Cremlino, la Nato è di fatto in guerra con la Russia. Trump: tra Putin e Zelensky c'è un odio insondabile

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che «la Nato è di fatto coinvolta» nel conflitto russo-ucraino per il sostegno dei Paesi occidentali all’Ucraina. Lo riporta la Tass. «La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove», ha detto Peskov secondo la Tass.

Sugli incontri per giungere a una pace duratura, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che i colloqui diretti tra il presidente Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin sono improbabili a causa della profonda animosità personale. «L'odio tra Zelensky e Putin è insondabile», ha detto Trump ai giornalisti. «Penso che dovrò parlare io... si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare». Trump ha detto di aver inizialmente creduto che i negoziati potessero essere organizzati facilmente, ma ha aggiunto che avrebbe guidato personalmente i colloqui, poichè i due leader «non sono in grado di parlare tra loro».