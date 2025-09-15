Romantsova: "La guerra è già in Europa e voi non siete pronti. Trump non ha capito chi è Putin"

«L'Europa doveva essere pronta da tempo: già ieri, non aspettare domani. Stupirvi delle incursioni nel vostro spazio aereo significa non aver compreso fino in fondo che la guerra ucraina riguarda anche voi. Le azioni russe non sono errori, ma spinte in avanti. Ogni Paese Ue e Nato dovrebbe dire 'Non possiamo permettere altro, impegnandosi nel sostenere l’Ucraina. Non c'è più tempo. Ormai la guerra è a casa vostra».

E’ l’analisi, contenuta in una intervista a La Repubblica, di Oleksandra Romantsova, direttrice esecutiva del Centro per le libertà civili di Kiev e Premio Nobel per la Pace 2022. «Le risposte» alle provocazioni del Cremlino «continuano ad essere indecise e lente, e questo incoraggia Mosca a proseguire», prosegue Romantsova che alla domanda su come contrastare Putin indica: «Provocando danni reali all’economia russa: ad esempio usando i 300 miliardi di asset russi congelati nei Paesi europei, che potrebbero essere utili a coprire le spese di difesa. C'è poi pure un altro mezzo per aiutarci: mantenere salde le vostre democrazie». Sulla popolarità del leader ucraino Zelensky spiega che «le sue azioni e parole scatenano reazioni costanti. Ma anche le critiche fanno parte della democrazia. Noi siamo un pò anarchici e un pò traumatizzati dall’Unione Sovietica: fatichiamo a credere che qualcuno al potere voglia fare i nostri interessi. Di sicuro, però, abbiamo chiaro che lui e il suo Parlamento sono legittimi. Non perfetti, forse, ma ci fidiamo». Poi l’affondo alla Casa Bianca: «Trump non ha capito chi è Putin. Né cosa significhi costruire davvero la pace».