Trump: "Qatar grande alleato Usa, Bibi stia attento"

"Un messaggio per Bibi? Devono stare molto, molto attenti. Devono fare qualcosa contro Hamas. Ma il Qatar è stato un grande alleato degli Stati Uniti. Molti non lo sanno": lo ha detto Donald Trump parlando con i reporter. "L'ho detto all'emiro, che ritengo sia una persona meravigliosa, davvero. Ho detto che a loro servono migliori relazioni pubbliche, perché non si capiscono bene le relazioni pubbliche. Voglio dire, la gente ne parla così male, e non dovrebbe. Il Qatar è stato un grande alleato, quindi Israele e tutti gli altri, dobbiamo stare attenti. Quando attacchiamo le persone, dobbiamo stare attenti", ha aggiunto.

Trump ha parlato anche dell'Ucraina. Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza, ha detto rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina. "Che lo si chiami vertice o semplicemente incontro, non importa, ma probabilmente dovrò convincerli, perché si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare. Sono incapaci di parlare tra loro", ha aggiunto il presidente Usa ai reporter che gli chiedevano se sarà necessario organizzare un vertice per mediare tra Russia e Ucraina.