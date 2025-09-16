Idf conferma 2 divisioni operative nel cuore Gaza City

Dall’Idf è arrivata la conferma della presenza di due divisioni operative a Gaza City, del capo di stato maggiore con truppe sul campo. Lo riferisce il sito Ynet News. Un annuncio che conferma quindi che durante la notte l’Idf è passato alla fase di manovra terrestre a Gaza City, dopo i potenti attacchi preparatori degli ultimi giorni e che le forze hanno esteso i combattimenti al cuore di Gaza City.

Per la prima volta, il capo di stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, e il capo del comando meridional, e Yaniv Asor, sono in prima linea nei combattimenti, con le forze stesse nella zona di combattimento. Nei prossimi giorni, le Idf raggiungeranno un picco di 130 mila soldati richiamati ai sensi dell’ordine 8, con tassi di partecipazione che variano tra il 75% e l’85%, secondo il portavoce delle forze armate.

Le due divisioni che guidano la manovra nella parte occidentale di Gaza City sono inizialmente le divisioni 162 e 98, con la divisione 36 che si unirà gradualmente nei prossimi giorni, oltre alle divisioni 99 e Gaza che stanno circondando la città e fornendo protezione.