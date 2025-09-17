La furia di Israele su Gaza City. Fuoco, vittime e popolo in fuga

Da lunedì sera i colori mediorientali di Gaza city sono letteralmente scomparsi. Divorati dall’assalto da cielo, mare e terreno dell’esercito israeliano, che ha dato il via all’operazione “Carri di Gedeone 2” per conquistare la città. La roccaforte di Hamas, simbolo politico del potere dell’organizzazione terroristica che dopo 711 giorni di guerra e le perdite subite è riuscita a mettere in campo tremila uomini per la battaglia decisiva di tutto il conflitto. I boati si sono sentiti perfino a Tel Aviv. Il bilancio, del tutto provvisorio, è di quasi 100 morti in città, ha riferito al Jazeera citando fonti mediche.

«Vogliamo prendere il controllo della città perché se Gaza City cade, cadrà Hamas», ha messo in chiaro il ministro della Difesa Israel Katz. «Se Izz al-Din Haddad continua così e non rilascia gli ostaggi, pagheranno il prezzo e Gaza sarà distrutta». In prima linea insieme con le truppe, il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha spiegato la ratio dell’operazione: «È un passo significativo per portare a termine la missione più importante ed etica per Israele: riportare a casa tutti gli ostaggi e smantellare le capacità militari e governative di Hamas».