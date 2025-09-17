Polonia, il ministro degli Esteri Sikorski: "Putin sogna l'ex Urss ma è fuori dalla realtà"

«Putin sogna» di tornare ai confini dell’ex Unione Sovietica «ma da oltre 11 anni combatte in Donbass e non è riuscito a prenderlo interamente, figuriamoci il resto. Tutti credevamo che le forze armate russe fossero le seconde al mondo. Non lo sono. Anzi, il primo corpo d’invasione nel 2022 è già stato distrutto. I sogni imperiali non corrispondono alla realtà». Lo afferma, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski precisando al contempo: «Non siamo in guerra con la Russia. Ma è nostro diritto operare per fermare l’invasione dell’Ucraina».

Al Cremlino, che accusa Nato ed Europa di essere già di fatto in guerra con la Russia, risponde osservando come l’Ucraina sia "attaccata da un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E l’invasione è stata condannata dalla stragrande maggioranza dell’Assemblea generale dell’Onu. Noi stiamo semplicemente prendendo contromisure che la comunità delle nazioni è chiamata a scegliere nel rispetto del diritto internazionale».