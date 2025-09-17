Re Carlo riceve Trump con un picchetto d'onore record. Poi in carrozza nella tenuta di Windsor

Sorrisi e strette di mano hanno suggellato il momento del saluto, seguito dall’esecuzione dei due inni nazionali affidata a una della Royal Guard. Vi è stata poi una parata dei Trump a bordo di una carrozza reale, all’interno del parco: carrozza peraltro coperta, dato il maltempo di una giornata grigia, piovosa e ventosa.

Il presidente americano e la first lady Melania erano arrivati pochi minuti prima in elicottero a Windsor, per l’avvio ufficiale dell’inedita seconda visita di Stato nel Regno Unito. Ad attendere la coppia presidenziale nel parco del castello, il principe William, erede al trono britannico, e la sua consorte Kate, incaricati di scortarli fra ali di reparti militari nell’edificio, per un breve tragitto fino all’ingresso, dove attendevano re Carlo III e la regina Camilla , ripresasi da una sinusite.

Re Carlo ha ricevuto il presidente americano Donald Trump al castello di Windsor con un picchetto d’onore mai così numeroso nella storia moderna del Regno Unito per un leader straniero. Lo riportano i media britannici, sottolineando il trattamento e la scenografia riservati al presidente in visita di Stato, con la guardia reale schierata in alta uniforme.

Ottanta soldati fanno parte della scorta del sovrano al Castello di Windsor, composta da quattro divisioni e due stendardi: le bandiere reggimentali delle Life Guards e le Blues and Royals del Household Cavalry Mounted Regiment. Le Guardie del Corpo indossano tuniche rosse ed elmi con piume bianche. I Blues e i Royal indossano tuniche blu ed elmi con piume rosse. Durante l’allontanamento del corteo vennero suonati gli inni nazionali statunitense e britannico.

Prodotta in Irlanda, è una c arrozza chiusa con pannelli marrone scuro decorati con volute dorate, secondo il Royal Collection Trust. La sua caratteristica più distintiva è il tetto dorato decorato.

Re Carlo e il presidente Trump hanno poi attraversato la tenuta di Windsor con una processione in carrozza viaggiando insieme nella Irish State Coach. La carrozza è il mezzo di trasporto che la regina Elisabetta II utilizzava solitamente per recarsi ogni anno all’inaugurazione ufficiale del Parlamento.

Dietro la carrozza di Re Carlo e del presidente degli Stati Uniti Trump, ci sono la Regina Camilla e la first lady Melania Trump nella Scottish State Coach, costruita intorno al 1830.

Li seguono nel Semi-State Landau il principe William e sua moglie Catherine, l’ambasciatore statunitense Warren Stephens e sua moglie Harriet.

Seguono due carrozze Ascot Landau con a bordo il Segretario di Stato americano Marco Rubio, il Segretario del Tesoro americano Scott Bessent, l’inviato estero di Trump Steve Witkoff, il suo capo di gabinetto Susie Wiles e altri membri dello staff della Casa Bianca.

Il ministero della Difesa del Regno Unito ha descritto la cerimonia di benvenuto odierna come «senza precedenti», con circa 1.300 membri dell’esercito britannico e 120 cavalli coinvolti. Il percorso della processione è fiancheggiato da 22 mezze compagnie di personale della Royal Navy, dei Royal Marines, dell’Esercito britannico e della Royal Air Force.

Nel frattempo, la banda dei Royal Marines di Sua Maestà Portsmouth e la banda centrale della Royal Air Force si esibiscono con i musicisti di strada mentre marciano verso la loro posizione.