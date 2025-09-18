Putin: "Oltre 700.000 soldati russi al fronte in Ucraina"

«Quando il presidente Trump dice di essere deluso, mi sembra - non posso dire di conoscerlo molto bene, ovviamente, ma ho parlato con lui diverse volte e mi sono fatto una certa impressione - che ciò sia dovuto in parte al fatto che desidera soluzioni rapide», ha detto Lavrov, «come continua a sottolineare, elencando conflitti globali che durano da decenni, in cui ha cercato di svolgere un ruolo positivo, crede che sia possibile risolverli rapidamente. In alcuni casi, questo può essere possibile, ma in altri no».

Il ministro degli Esteri russo ha ricordato che Trump, «come lui stesso sottolinea costantemente, è un uomo d’azione, di accordi e di affari», abituato a «negoziare rapidamente, come facevano i mercanti in Russia, nell’Impero russo: si stringevano la mano e il giorno dopo tutto ciò che era stato concordato veniva attuato». «Il conflitto israelo-palestinese è una questione a parte. E’ una tragedia, una catastrofe umanitaria, come molte altre crisi sulla Terra. Trump e il suo team si sforzano di prendere l’iniziativa per riconciliare oppositori inconciliabili, che potrebbero obiettare sul fatto che la pace è meglio della guerra», ha sottolineato Lavrov.