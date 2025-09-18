Trump: "Con il Regno Unito un legame indistruttibile". Starmer: "Accordi record da 250 miliardi"

Il premier britannico Keir Starmer ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump nella residenza di campagna dei Chequers per il vertice bilaterale tra i due leader. Trump è stato accolto da sir Keir e dalla moglie Victoria, mentre suonavano le cornamuse, all'ingresso della residenza subito dopo essere sceso dall'auto che ha compiuto il breve tragitto dal parco dei Chequers dove era atterrato l'elicottero presidenziale Marine One. Dopo aver scambiato qualche parola, coperta dal frastuono degli elicotteri, i due leader sono entrati nella residenza.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla di un "legame il cui valore è difficile da descrivere" con il Regno Unito, che "oggi si è rafforzato ulteriormente": "E' un legame indistruttibile", ha detto in conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer nella residenza di Chequers.

Salutando Carlo a Windsor, Trump ha detto che "è un grande gentleman e un grande Re". Il leader Usa, reduce dall'accoglienza regale che gli è stata riservata dai Windsor, è partito a bordo della limousine presidenziale nota come 'Beast' alla volta della residenza di campagna dei primi ministri britannici di Chequers per il cruciale vertice della sua visita di Stato col premier Keir Starmer e i ministri chiave delle due amministrazioni.

La massiccia limousine presidenziale ha portato il presidente americano in uno spazio aperto del parco di Windsor, dove lo attendeva il suo elicottero, il Marine 1, a bordo del quale è successivamente decollato alla volta di Chequers: la residenza di campagna dei primi ministri britannici che si trova pure fuori Londra, nella contea del Buckinghamshire, a circa 60 chilometri dalla capitale.

Prima della stretta di mano finale con il sovrano e della partenza, Trump è stato ritratto in un ultima fotografia con la first lady Melania, accanto a re Carlo III e alla regina Camilla. Sia il presidente, sia il monarca vestivano di blu, mentre Melania esibiva questa volta un tailleur in pelle color cognac da giorno - meno severo rispetto all'outfit scuro di ieri - e Camilla indossava un vestito bianco con righe e una collana di perle.