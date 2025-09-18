Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
"Vietato l'accesso agli ebrei", cartello shock in un negozio di Flensburg: inchiesta in Germania per istigazione all'odio

"Vietato l'accesso agli ebrei", cartello shock in un negozio di Flensburg: inchiesta in Germania per istigazione all'odio

di

Shock in Germania per un cartello affisso sulla vetrina di un piccolo negozio di Flensburg, nel nord del Paese, con cui si vieta l’ingresso agli ebrei. Il cartello riporta anche scritta: «Niente di personale, nemmeno antisemitismo, semplicemente non vi sopporto».

Il messaggio è stato rimosso dopo l’intervento della polizia ma l’immagine era già finita online: il gestore del negozio si è difeso affermando di non aver calcolato l’entità dell’indignazione pubblica e di averlo affisso solo per la sua frustrazione rispetto a quello che sta avvenendo a Gaza. Nei suoi confronti la procura ha aperto un’inchiesta per istigazione all’odio.

